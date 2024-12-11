Держфінмоніторинг зафіксував спробу відмити 53,1 млрд грн: статистика — Finance.ua

Держфінмоніторинг зафіксував спробу відмити 53,1 млрд грн: статистика Вчора 14:02 — Кримінал

Держфінмоніторинг зафіксував спробу відмити 53,1 млрд грн: статистика

1 302 083 повідомлення про фінансові операції, що підлягають моніторингу, отримала служба Держфінмоніторинга цьогоріч. За рік таких повідомлень побільшало на 27%.

Про це повідомляє Опендатабот

У 80% або 1,05 млн ці повідомлення стосуються порогових фінансових операцій — тобто тих, що перевищують встановлену законодавством суму (близько 400 тисяч гривень на місяць). Ще 20% або 254,5 тис. — це підозрілі операції, які можуть бути пов’язані із відмиванням коштів, корупцією чи фінансуванням тероризму.

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99% усіх повідомлень подано банками. Лише 6 526 повідомлень (близько 1%) передали небанківські установи (кредитні спілки, страхові компанії, ломбарди, тощо).

Після перевірки ті операції, які визнаються підозрілими, направляються далі у правоохоронні органи. Цьогоріч Держфінмоніторинг загалом направив 780 таких матеріалів на суму 53,1 млрд грн.

Найбільше матеріалів направили до Національної поліції України (НПУ): 223 матеріали або 29% від загальної кількості. До поліції направляють матеріали, пов’язані із шахрайством та фінансовими махінаціями, розкраданням коштів, кіберзлочинами тощо. Наразі це справи на суму понад 15 млрд грн.

Ще 218 матеріалів на суму 9,7 млрд грн (30%) було передано до Служба безпеки України (СБУ). Переважно, йдеться про операції, пов’язані з державною зрадою, колабораціонізмом, злочинними організаціями, тощо. 120 матеріалів направили до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Це справи, що стосуються міністрів, депутатів, суддів, керівників державних підприємств тощо. Загалом у таких справах йдеться про операції на 7,06 млрд грн. Більше половини з цих коштів — 59% або 4,2 млрд грн — стосуються злочинів, які скоїли керівники державних підприємств.

У 109 матеріалах йшлося про підозри у фінансуванні тероризму чи сепаратизму. Ще у 173 матеріалах Держфінмоніторинг виявив корупційні ризики на 12,1 млрд грн.

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