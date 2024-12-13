Выдавали себя за агробизнесменов: мошенники набрали кредитов почти на 30 млн — Finance.ua
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Выдавали себя за агробизнесменов: мошенники набрали кредитов почти на 30 млн

Криминал
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Правоохранители разоблачили пятерых членов организованной группы, которые мошенническим способом под видом агробизнесменов завладели 29 миллионами гривен банков и пытались завладеть еще более 60 млн.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Члены группы подыскивали агропредприятия, подделывали документы о наличии на их балансе недвижимости и техники, которую можно использовать как залог при заключении кредитных договоров.
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Далее злоумышленники обращались в разные банки, предоставляя поддельные документы финансовой отчетности общества, договоры аренды помещений, другие документы, выдающие их за надежных заемщиков, и просили предоставить им кредит.
Организовала преступную схему 46-летняя жительница Ровно, привлекая к ней четырех соучастников в возрасте от 25 до 54 лет. В течение 2021−2024 годов они по предварительному сговору между собой и с четко распределенными ролями с целью получения кредитов выдавали себя за успешных агробизнесменов.
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Так, два участника мошенничества вели переговоры с банками, представляясь руководителями вымышленных агропредприятий, еще один — показывал залоговое имущество, которым якобы владели эти предприниматели, четвертый сообщник подвозил им поддельные документы.
На заседании кредитных комитетов «агробизнесмены» выдавали себя за представителей успешного агропромышленного бизнеса, и в результате им удалось получить кредитов на общую сумму 29 миллионов гривен (4 миллиона в частном банке, 25 — в государственном).
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При последней попытке получить ссуду в 25 млн гривен и обмануть частный банк мошенникам помешали правоохранители, задержав их с поличным.
Всего за несколько лет псевдобизнесмены пытались завладеть более 60 млн гривен.
Всем пятерым участникам организованной группы сообщено о подозрениях.
По материалам:
Finance.ua
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