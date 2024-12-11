Госфинмониторинг зафиксировал попытку отмыть 53,1 млрд грн: статистика — Finance.ua
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Госфинмониторинг зафиксировал попытку отмыть 53,1 млрд грн: статистика

Криминал
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Госфинмониторинг зафиксировал попытку отмыть 53,1 млрд грн: статистика
Госфинмониторинг зафиксировал попытку отмыть 53,1 млрд грн: статистика
1 302 083 уведомления о подлежащих мониторингу финансовых операциях получила служба Госфинмониторинга в этом году. За год таких уведомлений стало больше на 27%.
Об этом сообщает Опендатабот.
Госфинмониторинг зафиксировал попытку отмыть 53,1 млрд грн: статистика
В 80% или 1,05 млн эти уведомлений касаются пороговых финансовых операций — то есть превышающих установленную законодательством сумму (около 400 тысяч гривен в месяц) Еще 20% или 254,5 тыс. — это подозрительные операции, связанные с отмыванием средств, коррупцией или финансированием терроризма.
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99% всех уведомлений подано банками. Только 6526 уведомлений (около 1%) передали небанковские учреждения (кредитные союзы, страховые компании, ломбарды и т. п.).
Госфинмониторинг зафиксировал попытку отмыть 53,1 млрд грн: статистика
После проверки те операции, которые признаются подозрительными, направляются в правоохранительные органы. В этом году Госфинмониторинг направил 780 таких материалов на сумму 53,1 млрд грн.
Больше всего материалов направили в Национальную полицию Украины (НПУ): 223 материала или 29% от общего количества. В полицию направляют материалы, связанные с мошенничеством и финансовыми махинациями, хищением средств, киберпреступлениями и т. д. В настоящее время это дела на сумму более 15 млрд грн.
Госфинмониторинг зафиксировал попытку отмыть 53,1 млрд грн: статистика
Еще 218 материалов на сумму 9,7 млрд грн (30%) было передано в Службу безопасности Украины (СБУ). Преимущественно речь идет об операциях, связанных с государственной изменой, коллаборационизмом, преступными организациями и т. д. 120 материалов направили в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Это дела, которые касаются министров, депутатов, судей, руководителей государственных предприятий. В таких делах речь идет об операциях на 7,06 млрд грн. Более половины из этих средств — 59% или 4,2 млрд грн — касаются преступлений, совершенных руководителями государственных предприятий.
В 109 материалах речь шла о подозрениях в финансировании терроризма или сепаратизма. Еще в 173 материалах Госфинмониторинг выявил коррупционные риски на 12,1 млрд грн.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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