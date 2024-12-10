Для клиентов банков с низким уровнем доверия будут введены ограничения на переводы до 50 тысяч грн — Finance.ua

Для клиентов банков с низким уровнем доверия будут введены ограничения на переводы до 50 тысяч грн
7 крупных банков готовятся подписать между собой меморандум об усилении ограничений карточных переводов.
Однако окончательный текст документа еще не согласован, пишет «РБК-Украина» со ссылкой на текст меморандума.
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Отмечается, что банки планируют ввести прозрачные правила, начиная с надлежащей проверки клиентов, и проведение переводов для клиентов — физических лиц, а также для клиентов — физических лиц предпринимателей, с дифференциацией в зависимости от риск-профиля клиента и запланированного обращения по счету.
Банки намерены ввести ограничения на проведение исходных переводов с карты на карту, кроме клиентов с подтвержденными источниками доходов, в том числе зарплатных клиентов, а также волонтеров.
При отсутствии документального подтверждения доходов:
- к клиентам «высокого» уровня риска устанавливать предел в сумме до 50 тысяч гривен в месяц;
- к клиентам «среднего» и «низкого» уровня риска — в соответствии с лимитами и сроками поэтапной реализации:
с 1 января 2025 года — в сумме до 150 тысяч гривен в месяц,
с 1 июня 2025 года — в сумме до 100 тысяч гривен в месяц.
Банки-участники введут ограничения на количество счетов, открытых в одной валюте для одного клиента, кроме депозитных, кредитных счетов и счетов, открытых для использования клиентами программ государственной поддержки (єВідновлення, «Национальный кешбэк» и другие), в частности:
- текущие счета в одной валюте — не более трех счетов для клиентов без документально подтвержденных источников доходов.
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