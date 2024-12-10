Для клиентов банков с низким уровнем доверия будут введены ограничения на переводы до 50 тысяч грн — Finance.ua

Для клиентов банков с низким уровнем доверия будут введены ограничения на переводы до 50 тысяч грн Сегодня 15:00 — Кредит&Депозит

Для клиентов банков с низким уровнем доверия будут введены ограничения на переводы до 50 тысяч грн

7 крупных банков готовятся подписать между собой меморандум об усилении ограничений карточных переводов.

Однако окончательный текст документа еще не согласован, пишет «РБК-Украина» со ссылкой на текст меморандума.

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Отмечается, что банки планируют ввести прозрачные правила, начиная с надлежащей проверки клиентов, и проведение переводов для клиентов — физических лиц, а также для клиентов — физических лиц предпринимателей, с дифференциацией в зависимости от риск-профиля клиента и запланированного обращения по счету.

Банки намерены ввести ограничения на проведение исходных переводов с карты на карту, кроме клиентов с подтвержденными источниками доходов, в том числе зарплатных клиентов, а также волонтеров.

При отсутствии документального подтверждения доходов:

к клиентам «высокого» уровня риска устанавливать предел в сумме до 50 тысяч гривен в месяц;

к клиентам «среднего» и «низкого» уровня риска — в соответствии с лимитами и сроками поэтапной реализации:

с 1 января 2025 года — в сумме до 150 тысяч гривен в месяц,

с 1 июня 2025 года — в сумме до 100 тысяч гривен в месяц.

Банки-участники введут ограничения на количество счетов, открытых в одной валюте для одного клиента, кроме депозитных, кредитных счетов и счетов, открытых для использования клиентами программ государственной поддержки (єВідновлення, «Национальный кешбэк» и другие), в частности:

текущие счета в одной валюте — не более трех счетов для клиентов без документально подтвержденных источников доходов.

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