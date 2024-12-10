Для клиентов банков с низким уровнем доверия будут введены ограничения на переводы до 50 тысяч грн — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Для клиентов банков с низким уровнем доверия будут введены ограничения на переводы до 50 тысяч грн

Кредит&Депозит
94
Для клиентов банков с низким уровнем доверия будут введены ограничения на переводы до 50 тысяч грн
Для клиентов банков с низким уровнем доверия будут введены ограничения на переводы до 50 тысяч грн
7 крупных банков готовятся подписать между собой меморандум об усилении ограничений карточных переводов.
Однако окончательный текст документа еще не согласован, пишет «РБК-Украина» со ссылкой на текст меморандума.
Читайте также
Отмечается, что банки планируют ввести прозрачные правила, начиная с надлежащей проверки клиентов, и проведение переводов для клиентов — физических лиц, а также для клиентов — физических лиц предпринимателей, с дифференциацией в зависимости от риск-профиля клиента и запланированного обращения по счету.
Банки намерены ввести ограничения на проведение исходных переводов с карты на карту, кроме клиентов с подтвержденными источниками доходов, в том числе зарплатных клиентов, а также волонтеров.
При отсутствии документального подтверждения доходов:
  • к клиентам «высокого» уровня риска устанавливать предел в сумме до 50 тысяч гривен в месяц;
  • к клиентам «среднего» и «низкого» уровня риска — в соответствии с лимитами и сроками поэтапной реализации:
с 1 января 2025 года — в сумме до 150 тысяч гривен в месяц,
с 1 июня 2025 года — в сумме до 100 тысяч гривен в месяц.
Банки-участники введут ограничения на количество счетов, открытых в одной валюте для одного клиента, кроме депозитных, кредитных счетов и счетов, открытых для использования клиентами программ государственной поддержки (єВідновлення, «Национальный кешбэк» и другие), в частности:
  • текущие счета в одной валюте — не более трех счетов для клиентов без документально подтвержденных источников доходов.
Храните деньги на депозите. Каталог с лучшими вариантами уже на Finance.ua.

Выбрать депозит

По материалам:
Судебно-юридична газета
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.