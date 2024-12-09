Банки готовят новые ограничения карточных переводов — Finance.ua

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Банки готовят новые ограничения карточных переводов

Финтех и Карты
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Банки готовят новые ограничения карточных переводов
Банки готовят новые ограничения карточных переводов
Украинские банки планируют ввести единый месячный лимит сделок по счету клиента-физлица, после превышения которого будет проводиться усиленный финмониторинг источников происхождения клиентских средств.
Лимит в 150 тыс. грн в месяц планируется ввести уже с 1 января 2025 года. А с 1 июля он будет снижен до 100 тыс. грн в месяц, сообщает «Интерфакс-Украина».
Банкиры называют это введением унифицированных рыночных практик и подходов к надлежащей проверке клиентов и мониторингу финансовых операций за счетами клиентов.
На этой неделе украинские банки могут подписать соответствующий совместный меморандум.
Речь пойдет не только о переводах с карты на карту (P2P-операции), которые Нацбанк с 1 октября уже ограничил лимитом в 150 тыс. грн в месяц в одном банке, но и о переводах IBAN, которые сейчас не ограничены.
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Первый месяц нацбанковских ограничений показал, что объем P2P-операций снизился на 5,2 млрд грн, а переводы IBAN выросли на 4 млрд грн.
Обе банковские ассоциации — НАБУ и АУБ — участвуют в этой инициативе: около половины банков предварительно одобрили такую ​​инициативу.
Предполагается, что к меморандуму присоединится большинство банков, и он может заменить соответствующую регуляцию Национального банка, действие которой истекает 1 апреля 2025 года.
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НБУ с 1 октября 2024 г. установил на полгода лимит в 150 тыс. грн в месяц для исходящих переводов физических лиц с карты на карту (P2P, person-to-person). Лимит действует только на исходящие переводы по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счета других физических лиц.
Лимит не применяется к счетам волонтеров, отвечающих критериям, определенным постановлением, и к лицам, ежемесячные доходы которых из подтвержденных источников превышают сумму установленного ограничения.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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