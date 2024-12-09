Банки готовят новые ограничения карточных переводов — Finance.ua

Банки готовят новые ограничения карточных переводов Сегодня 10:01 — Финтех и Карты

Банки готовят новые ограничения карточных переводов

Украинские банки планируют ввести единый месячный лимит сделок по счету клиента-физлица, после превышения которого будет проводиться усиленный финмониторинг источников происхождения клиентских средств.

будет снижен до 100 тыс. грн в месяц, Лимит в 150 тыс. грн в месяц планируется ввести уже с 1 января 2025 года. А с 1 июля он сообщает «Интерфакс-Украина».

Банкиры называют это введением унифицированных рыночных практик и подходов к надлежащей проверке клиентов и мониторингу финансовых операций за счетами клиентов.

На этой неделе украинские банки могут подписать соответствующий совместный меморандум.

Речь пойдет не только о переводах с карты на карту (P2P-операции), которые Нацбанк с 1 октября уже ограничил лимитом в 150 тыс. грн в месяц в одном банке, но и о переводах IBAN, которые сейчас не ограничены.

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Первый месяц нацбанковских ограничений показал, что объем P2P-операций снизился на 5,2 млрд грн, а переводы IBAN выросли на 4 млрд грн.

Обе банковские ассоциации — НАБУ и АУБ — участвуют в этой инициативе: около половины банков предварительно одобрили такую ​​инициативу.

Предполагается, что к меморандуму присоединится большинство банков, и он может заменить соответствующую регуляцию Национального банка, действие которой истекает 1 апреля 2025 года.

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НБУ с 1 октября 2024 г. установил на полгода лимит в 150 тыс. грн в месяц для исходящих переводов физических лиц с карты на карту (P2P, person-to-person). Лимит действует только на исходящие переводы по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счета других физических лиц.

Лимит не применяется к счетам волонтеров, отвечающих критериям, определенным постановлением, и к лицам, ежемесячные доходы которых из подтвержденных источников превышают сумму установленного ограничения.

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