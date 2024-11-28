Как бизнес и население используют кредитовые и дебетовые переводы — НБУ Сегодня 16:02 — Кредит&Депозит

Как бизнес и население используют кредитовые и дебетовые переводы — НБУ

В течение девяти месяцев 2024 года кредитовые и дебетовые переводы активно использовались бизнесом и населением. Всего за этот период осуществлено более 2,7 млрд платежных операций, инициированных с применением кредитового трансфера и прямого дебета.

Статистикой по этому поделился Национальный банк Украины.

Статистические данные о кредитовых и дебетовых переводах

В Украине услуги по выполнению платежных операций, инициированных с применением кредитового трансфера и прямого дебета, населению и бизнесу предоставляют все 62 банка и одно небанковское финансовое учреждение.

Так, за девять месяцев 2024 года они совершили 1,2 млн платежных операций, инициированных с применением прямого дебета, на сумму 27,26 млрд грн.

Более распространены платежные операции, инициированные с применением кредитового трансфера, за девять месяцев этого года они осуществлены:

в пределах Украины — 2 718,8 млн сделок на сумму почти 30 823 млрд грн;

в Украину — 3,80 млн на сумму 50,84 млрд долларов США в экв.;

из Украины — 0,92 млн на сумму 54,82 млрд долларов США в экв.

Операции в пределах Украины

За девять месяцев 2024 года наибольшее количество платежных операций в пределах Украины, инициированных с применением кредитового трансфера, выполнено со счетов физических лиц: 2 344,6 млн или 86,24% от общего количества соответствующих платежных операций.

В то же время по сумме больше таких платежных операций осуществлено со счетов субъектов хозяйствования: 27 841,71 млрд грн, или 90,33% от общей суммы.

Трансграничные операции

В пользу физических лиц в Украину из-за границы за этот период поступило 55,21% общего количества платежных операций, осуществленных с применением кредитового трансфера. В то же время по сумме также лидирует бизнес — 93,96% от общей суммы платежных операций, инициированных с использованием кредитового трансфера, поступило в пользу субъектов хозяйствования (по внешнеэкономическим контрактам). Больше всего средств в Украину поступало из:

стран ЕС (44,70%),

Швейцарии (22,14%),

США (11,75%).

Наибольший объем платежных операций из Украины, инициированных с применением кредитового трансфера, осуществлен бизнесом (по внешнеэкономическим контрактам): 0,80 млн на сумму 54,69 млрд долларов США в экв. Это составляет 87,1% и 99,75% общего количества и суммы таких платежных операций соответственно. Географически больше всего средств поступило в страны ЕС (60,75%), Швейцарию (10,29%) и Китай (5,12%).

Справка Finance.ua:

Напомним, что Национальный банк Украины приступил к публикации информации об объемах использования таких платежных инструментов, как кредитовый трансфер и прямой дебет, сбор которой введен с прошлого года.

С их использованием бизнес и население осуществляют как переводы средств внутри Украины, так и трансграничные (в Украине и за ее пределы) расчеты, в том числе для осуществления международной торговли (экспорт / импорт товаров и услуг).

Введение такой отчетности отвечает подходам Европейского центрального банка и других ведущих центральных банков мира. Это позволяет имплементировать в украинской платежной сфере современные европейские подходы к оценке объемов платежных операций [как с использованием платежных карт, так и инициированных непосредственно со счетов пользователей без использования платежных карт (т.е. кредитный трансфер и прямой дебет).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.