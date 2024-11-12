На что соглашаются украинцы, открывая специальную карту «Национальный кешбэк» (инфографика) — Finance.ua

На что соглашаются украинцы, открывая специальную карту «Национальный кешбэк» (инфографика) 12.11.2024, 20:03

На что соглашаются украинцы, открывая специальную карту «Национальный кешбэк» (инфографика)

Уже около трех миллионов украинцев открыли карту «Национальный кешбэк», чтобы получить бонусы за покупку товаров отечественного производства. С декабря, как сообщили в правительстве, на эту карту можно будет получить «тысячу от Зеленского».

Открывая карту кешбэка, пользователи соглашаются на раскрытие банковской тайны и предоставление информации о своих платежах. В Министерстве экономики уверяют, что это абсолютно безопасно, в то время как некоторые эксперты утверждают, что государство будет получать «слишком много информации» и будет отслеживать все доходы и расходы граждан, что впоследствии может обернуться не в их пользу.

Для участия в программе нужно открыть специальный счет в одном из банков. Во-вторых, нужно дать согласие на передачу данных о транзакциях при покупке товаров с выбранных карт, которыми будет производиться расчет за покупки.

Тот факт, что для начисления кешбэка нужно предоставить доступ к транзакциям, в Министерстве экономики не считают нарушением банковской тайны.

«Здесь нет раскрытия банковской тайны. То есть, человек соглашается с тем, что он передает эту информацию для начисления кешбэка. „Дія“ эту информацию использует, чтобы начислить кешбэк. Они ее не хранят, не передают эту информацию никуда дальше. Нет никаких оснований полагать, что эта информация будет использована для каких-то других нужд, чем начисление кешбэка. И когда человек соглашается с тем, что он предоставляет карту в программу, он соглашается именно с тем, что информация передается исключительно для того, чтобы начислить кешбэк», — рассказала заместитель министра Надежда Бигун.

«Государство не преследует цель этой программой заставить потребителей делиться какой-либо информацией. Это уж слишком сложно с точки зрения, что у государства такие далеко идущие планы», — добавила она.

Чтобы выяснить условия договора для открытия специального счета, мы подали запрос на открытие карты в ПриватБанке

Как говорится в договоре, банк обязуется открыть клиенту текущий счет со специальным режимом использования и эмитировать карту для получения государственного денежного пособия (кешбэка) за покупку товаров украинского производства. Открытие счета и выпуск платежной карты не тарифицируются.

В условиях говорится, что подписанием данного заявления клиент дает банку «разрешение на осуществление аналитики по платежным операциям по текущим счетам клиента с эмиссией платежной карты, которые открыты в банке, и номера которых по стандарту IBAN указаны в системе Приват24, а также по текущим счетам с эмиссией платежной карты, которые могут быть открыты в будущем».

Также клиент, соглашаясь на договор, предоставляет банку разрешение «на раскрытие информации, составляющей банковскую тайну о платежных операциях по всем действующим текущим счетам с эмиссией платежной карты и в частности по текущим счетам с эмиссией платежной карты, которые могут быть открыты клиентом в будущем, третьем. лицам, определенным в постановлении КМУ».

Счет запрещается использовать для проведения операций, связанных с предпринимательской и независимой профессиональной деятельности. В случае смены полномочий лица на право распоряжаться счетом клиент обязан немедленно уведомить об этом банк в письменной форме.

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Слово і Діло По материалам:

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