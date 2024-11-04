Украинцы значительно сократили объемы денежных переводов — Finance.ua

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Украинцы значительно сократили объемы денежных переводов

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Украинцы значительно сократили объемы денежных переводов
Украинцы значительно сократили объемы денежных переводов
Объем приватных денежных переводов в сентябре уменьшился на 18,8% и составил 0,8 млрд долларов.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Заработная плата, которую украинцы получают из-за границы, сократилась на 22,7%, в свою очередь другие поступившие через официальные каналы частные переводы уменьшились на 6,4%.
В целом по официальным каналам направлено на 14,4% переводов меньше, чем в сентябре прошлого года, со своей стороны поток через неформальные каналы уменьшился на 23,5% по сравнению с сентябрем прошлого года.

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Итого за январь-сентябрь 2024 года объемы денежных переводов уменьшились на 14,8%: чистая оплата труда сократилась на 27,0%, в то же время частные трансферты выросли на 10,6%.
В общей сложности в 2023 году в Украину со всего мира было перечислено около $11,6 млрд.

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Ранее Национальный банк впервые обнародовал информацию об объемах кредитных и дебетовых переводов бизнеса и населения за первое полугодие 2024 года.
С 1 октября 2024 года Национальный банк временно на полгода установил лимит в 150 000 грн в месяц для переводов физических лиц «с карты на карту» (также известные как P2P, C2С). Лимит действует только на исходящие переводы по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счета других физических лиц.
По материалам:
Українські Новини
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