Финкомпаниям и ломбардам хотят упростить получение валютных лицензий

Национальный банк предлагает упростить порядок получения финансовыми компаниями и ломбардами лицензий на осуществление отдельных валютных операций.

Регулятор вынес на обсуждение соответствующий проект изменений в Положение об авторизации предоставлятелей финансовых услуг и условия осуществления ими деятельности по предоставлению финансовых услуг.

Документ утвержден постановлением Правления НБУ от 29 декабря 2023 г. № 199 с изменениями.

Как изменится порядок получения лицензии

Проект предусматривает упрощение получения лицензии на осуществление валютной операции по предоставлению в кредит средств в национальной валюте нерезидентам физическим лицам.

В частности, финансовые компании и ломбарды смогут получать лицензию одновременно с получением или расширением объема лицензии на деятельность финансовой компании или ломбарда, которая предусматривает право на предоставление средств и банковских металлов в кредит.

В таком случае НБУ будет рассматривать документы для получения соответствующих лицензий в рамках одного административного производства.

Кроме того, для получения лицензии на осуществление указанных валютных операций не нужно будет представлять отдельные документы, предусмотренные общим порядком лицензирования валютных операций.

Кто сможет воспользоваться упрощенным порядком

Финансовые компании, лицензия которых уже включает право на предоставление средств и банковских металлов в кредит, а также ломбарды смогут в течение шести месяцев со дня вступления в силу постановления обратиться за получением соответствующей лицензии в упрощенном порядке.