Отказывают в обмене долларов — законно ли это и как защитить права

Старая, потертая или даже немного порванная купюра еще не означает, что в ее обмене могут просто отказать. В то же время, за отдельные операции с поврежденной валютой действительно могут взимать комиссию. Адвокат Александр Жовтан в новом видео для Finance.ua объяснил, в каких случаях отказ банка незаконный и что делать клиенту, если валюту не хотят принимать.

Обмен старых и поврежденных купюр

По словам адвоката, одна из самых распространенных причин отказа в обмене иностранной валюты — состояние купюры. Речь идет о старых, изношенных, изрезанных, порванных или поврежденных купюрах.

Однако сам факт повреждения не означает, что банк или обменник могут просто отказаться принимать.

«Если купюра только имеет некоторые признаки повреждения, она должна приниматься с определенными условиями», — объясняет Жовтан.

Такие купюры могут приниматься в порядке инкассо — в соответствии с условиями банка-корреспондента страны, являющейся эмитентом валюты. При этом могут действовать дополнительные условия или комиссия, установленная между принимающим купюру банком и банком-корреспондентом страны-эмитента.

Адвокат советует клиентам не соглашаться на такую ​​оплату вслепую. Перед проведением сделки можно попросить документы, подтверждающие тариф, размер комиссии или плату за принятие именно такой категории купюр.

Когда банк действительно может отказать в обмене

Адвокат отмечает, что есть случай, когда отказ в принятии купюры законный. Это ситуация, когда банкнота вообще не является платежной. Например, если она поддельная или не настоящая.

То есть повреждение само по себе не является автоматическим основанием просто не принимать купюру.

Что делать, если валюту отказались принимать

Если банк или обменник отказался принять купюру, Жовтан советует поначалу выяснить причину отказа устно.

По возможности следует попросить предоставить письменный отказ. Если работник отказывается сделать это, адвокат советует зафиксировать ситуацию другим способом — например, на видео.

Выбирайте только надежные банки для депозитов. В этом вам всегда поможет каталог от Finance.ua. 💰

Также следует зафиксировать дату и время происшествия, а также узнать данные и должность работника, отказавшегося принимать купюру.

Если обращение к руководству банка не помогло, следующим шагом может стать жалоба в Национальный банк Украины.

«То есть сначала жалуйтесь непосредственно в отказавший банк, на непосредственно действия работника незаконные, в дальнейшем жалуетесь уже в высшую инстанцию, в Нацбанк», — объясняет адвокат.

Если и это не приносит результата, по его словам, остается обращение в суд.