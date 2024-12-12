БЭБ уличило 2 ферросплавных завода в уклонении от уплаты почти 1,2 млрд грн налогов при экспорте — Finance.ua

БЭБ уличило 2 ферросплавных завода в уклонении от уплаты почти 1,2 млрд грн налогов при экспорте Сегодня 16:44 — Криминал

БЭБ уличило 2 ферросплавных завода в уклонении от уплаты почти 1,2 млрд грн налогов при экспорте

Бюро экономической безопасности Украины уличило 2 ферросплавных завода, аффилированных с известными украинскими олигархами, в уклонении от уплаты почти 1,2 млрд грн налогов при экспорте продукции, сообщила пресс-служба БЭБ.

Установлено, что предприятия в течение длительного периода экспортировали ферросплавную продукцию в Австрию, Кипр и ряд других европейских стран. При продаже сырья иностранным покупателям должностные лица заводов умышленно занижали ее стоимость. Это позволило им уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах. Ущерб, причиненный государству, подтверждается аналитиками Бюро.

В рамках расследования уголовного производства детективы также установили, что указанные заводы экспортировали около 90% производимого сырья. В то же время валютная выручка от ее продаж в Украину не возвращалась. В частности, сумма задолженности за реализованную нерезидентам ферросплавную продукцию в одном из предприятий составляет 1,1 млрд грн.

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В общем, только на протяжении 2022−2023 годов заводы экспортировали сырье ориентировочной стоимостью 853 млн долларов.

На основании определений следственного судьи детективы БЭБ проводят обыски на упомянутых предприятиях с целью выявления и изъятия остатков ферросплавной продукции, первичной финансовой документации, а также других вещей, которые могут быть приобщены к материалам уголовного производства в качестве доказательств противоправной деятельности.

Идет досудебное расследование по признакам части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины «Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)».

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора.

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