БЭБ арестовало 7 самолетов кипрской компании на $40 миллионов по делу об уклонении от налогов — Finance.ua

БЭБ арестовало 7 самолетов кипрской компании на $40 миллионов по делу об уклонении от налогов
Бюро экономической безопасности арестовало 7 самолетов кипрской компании по делу об уклонении авиаперевозчиком от уплаты налогов.
Об этом сообщается на сайте БЭБ.
«В рамках расследования уголовного производства по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах по определению следственного судьи Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины арестовали 7 самолетов», — говорится в сообщении.
В частности, арестованы 3 самолета Boeing 737−800, один Boeing 737−900 и 3 самолета Embraer 190. Их ориентировочная стоимость составляет 40 млн долларов США.
Ранее детективы разоблачили известную авиакомпанию в уклонении от уплаты налогов. Ее самолеты принадлежат кипрской компании, которая, по оперативной информации, аффилирована к двум известным украинским олигархам.
Продолжается досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины «Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)».
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