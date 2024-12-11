БЭБ арестовало 7 самолетов кипрской компании на $40 миллионов по делу об уклонении от налогов — Finance.ua
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БЭБ арестовало 7 самолетов кипрской компании на $40 миллионов по делу об уклонении от налогов

Криминал
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БЭБ арестовало 7 самолетов кипрской компании на $40 миллионов по делу об уклонении от налогов
БЭБ арестовало 7 самолетов кипрской компании на $40 миллионов по делу об уклонении от налогов
Бюро экономической безопасности арестовало 7 самолетов кипрской компании по делу об уклонении авиаперевозчиком от уплаты налогов.
Об этом сообщается на сайте БЭБ.
«В рамках расследования уголовного производства по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах по определению следственного судьи Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины арестовали 7 самолетов», — говорится в сообщении.
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В частности, арестованы 3 самолета Boeing 737−800, один Boeing 737−900 и 3 самолета Embraer 190. Их ориентировочная стоимость составляет 40 млн долларов США.
Ранее детективы разоблачили известную авиакомпанию в уклонении от уплаты налогов. Ее самолеты принадлежат кипрской компании, которая, по оперативной информации, аффилирована к двум известным украинским олигархам.
Продолжается досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины «Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)».
По материалам:
Finance.ua
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