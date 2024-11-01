НБУ дал рекомендации банкам сообщать об уклонении клиентов от уплаты налогов — Finance.ua

НБУ дал рекомендации банкам сообщать об уклонении клиентов от уплаты налогов Сегодня 13:00 — Личные финансы

НБУ дал рекомендации банкам сообщать об уклонении клиентов от уплаты налогов

НБУ предоставил банкам и небанковским финансовым учреждениям рекомендации по выявлению механизмов так называемого «дробления бизнеса». Об этом говорится в сообщении НБУ.

Применение таких механизмов может свидетельствовать о разработке и использовании схем с целью уклонения от уплаты налогов, заключающихся в искусственном распределении ведения бизнеса юридического лица через других субъектов хозяйствования, в частности привлечении физических лиц-предпринимателей (далее — ФЛП), имеющих право применять упрощенную систему налогообложения.

Об этом говорится в письме Национального банка к банкам, небанковским учреждениям и банковским ассоциациям.

Такие схемы характеризуются определенными признаками, которые могут свидетельствовать о связях между юридическим лицом и ФЛП (далее — Группа), примеры которых приведены в вышеупомянутом письме.

Как отметил Национальный банк в письме, если по результатам анализа установлена ​​принадлежность клиентов к Группе, есть основания полагать, что деятельность субъекта хозяйствования может быть связана с уклонением от уплаты налогов, соответственно финансовые учреждения должны уведомить Госфинмониторинг о таких финансовых операциях (деятельность), а также принять решение о дальнейших деловых отношениях с учетом выявленных рисков в порядке, определенном законодательством в сфере финансового мониторинга.

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Следуя этим рекомендациям, банки и небанковские финансовые учреждения смогут усовершенствовать свои внутренние системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения и повысить эффективность управления рисками.

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