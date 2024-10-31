НБУ сообщил, повлияет ли на рост цен «тысяча Зеленского» — Finance.ua

НБУ сообщил, повлияет ли на рост цен «тысяча Зеленского» Сегодня 16:45 — Казна и Политика

НБУ сообщил, повлияет ли на рост цен «тысяча Зеленского»

Программа раздачи украинцам 1 тысячи гривен вряд ли окажет опасный эффект на цены в Украине.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг на Youtube

«Пока мы не видим окончательных параметров этой инициативы. Мы знаем, что над ее реализацией работает правительство. Окончательные эффекты будем оценивать, уже получив окончательное решение», — сказал он.

Однако, по его словам, говорить, что у этой программы будет «какой-то ощутимый, а главное опасный эффект, мы вряд ли можем».

«Остальные вопросы, я думаю, следует переадресовать в сторону правительства», — сказал Пышный.

Глава НБУ планирует потратить свою тысячу гривен на донат ВСУ. «Если я ее получу, она уйдет на донат», — сказал он.

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