Налоги для резидентов Дія. City могут повысить — Finance.ua

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Налоги для резидентов Дія. City могут повысить

Личные финансы
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Налоги для резидентов Дія. City могут повысить
Налоги для резидентов Дія. City могут повысить
Налоги для компаний-резидентов Дія. City будут повышены наравне с другими секторами экономики.
Об этом сообщил заместитель председателя налогового комитета Совета Ярослав Железняк.
«На Комитете мы услышали, что в коалиции было совещание с президентом, где этот вопрос „бурно и эмоционально“ обсуждался… В результате решили ничего не менять, поднимать налоги как всем», — отметил Железняк.
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«Есть шанс, что для ІТ-услуг полностью прибьют возможность упрощенки», — высказался Юрий Гайдай, старший экономист ЦЭС, также принимавший участие в заседании рабочей группы, где обсуждали правки к законопроекту № 11 416д о повышении налогов.
В законопроекте предлагается установить для резидентов Дія. City 2,5% военного сбора на доход, выплачиваемый в виде зарплат, вознаграждений по гиг-контрактам и авторских вознаграждений.
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По словам Гайдая, защитники режима Дія. City аргументируют так: крупные IT-компании, являющиеся резидентами Дія. City, в случае повышения налогов просто перейдут на ФЛПы 3-й группы, чтобы платить 1% военного сбора вместо 5%, которые в проекте закона предусмотрены для режима Дія.City.
Он объясняет, что политически невозможно сохранять действующий налоговый режим Дія. City, когда другие налоги повышают. Повышать всем НДС вместо военного сбора тоже не хотят.
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Напомним, сегодня резиденты Дія. City платят за своих работников налоги на уровне ФЛП 3-й группы: 5% НДФЛ, ЕСВ — 22% минимальной зарплаты и 1,5% военного сбора. При доходе более 240 тыс. евро в год, весь доход выше этого лимита дополнительно облагается налогом на 18% НДФЛ.
По материалам:
Speka
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