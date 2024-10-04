Налоги для резидентов Дія. City могут повысить — Finance.ua

Налоги для резидентов Дія. City могут повысить Сегодня 21:03 — Личные финансы

Налоги для резидентов Дія. City могут повысить

Налоги для компаний-резидентов Дія. City будут повышены наравне с другими секторами экономики.

Об этом сообщил заместитель председателя налогового комитета Совета Ярослав Железняк.

«На Комитете мы услышали, что в коалиции было совещание с президентом, где этот вопрос „бурно и эмоционально“ обсуждался… В результате решили ничего не менять, поднимать налоги как всем», — отметил Железняк.

«Есть шанс, что для ІТ-услуг полностью прибьют возможность упрощенки», — высказался Юрий Гайдай, старший экономист ЦЭС, также принимавший участие в заседании рабочей группы, где обсуждали правки к законопроекту № 11 416д о повышении налогов.

В законопроекте предлагается установить для резидентов Дія. City 2,5% военного сбора на доход, выплачиваемый в виде зарплат, вознаграждений по гиг-контрактам и авторских вознаграждений.

По словам Гайдая, защитники режима Дія. City аргументируют так: крупные IT-компании, являющиеся резидентами Дія. City, в случае повышения налогов просто перейдут на ФЛПы 3-й группы, чтобы платить 1% военного сбора вместо 5%, которые в проекте закона предусмотрены для режима Дія.City.

Он объясняет, что политически невозможно сохранять действующий налоговый режим Дія. City, когда другие налоги повышают. Повышать всем НДС вместо военного сбора тоже не хотят.

Напомним, сегодня резиденты Дія. City платят за своих работников налоги на уровне ФЛП 3-й группы: 5% НДФЛ, ЕСВ — 22% минимальной зарплаты и 1,5% военного сбора. При доходе более 240 тыс. евро в год, весь доход выше этого лимита дополнительно облагается налогом на 18% НДФЛ.

Speka По материалам:

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