Кто заплатил больше всего налогов среди IT-компаний и резидентов «Дія.City» — Finance.ua

Кто заплатил больше всего налогов среди IT-компаний и резидентов «Дія.City»
В марте и апреле 2024 года IT-компании закончили процесс подачи деклараций. Оказалось, что в 2023 году они заплатили налог на общую сумму 20,8 млрд грн — это на 17,4% больше, чем в 2022.
Кто пополнял госбюджет больше всего — исследовали Ain.ua и Ostin-сообщество Molfar, которые выяснили, сколько юридические лица IT-компаний и отдельно резиденты «Дія.City» заплатили налогов.
Топ налогоплательщиков среди резидентов «Дія.City»
- Fintech Band (monobank) — 705,1 млн грн.
- Infopulse — 84,96 млн грн.
- Plarium — 21,94 млн грн.
- Autodoc — 17,92 млн грн.
- GlobalLogic — 12,83 млн грн.
- Metinvest Digital — 10,97 млн грн.
- Netpeak Group — 3,00 млн грн.
- Luxoft — 2,76 млн грн.
- Ciklum — 2,33 млн грн.
- SoftServe — 2,13 млн грн.
- Ajax Systems — 2,09 млн грн.
Fintech Band всего перечислила в госбюджет 705,1 миллиона гривен. В апреле 2024 года соучредитель monobank Олег Гороховский сообщил, что компания заплатила 806 миллионов гривен — разница приходится на юридические лица, не являющиеся резидентами «Дія.City».
Топ налогоплательщиков среди IT-компаний
Поскольку исследование учитывает юридические лица, некоторые IT компании попали в оба списка.
- Metinvest Digital — 174,45 млн грн.
- SoftServe — 135,52 млн грн.
- Luxoft — 65,98 млн грн.
- Intellias — 58,39 млн грн.
- Sigma Software — 22,45 млн грн.
- Grid Dynamics Group — 21,04 млн грн.
- Ciklum — 20,11 млн грн.
- Ajax Systems — 11,49 млн грн.
- Eleks — 3,20 млн грн.
- NIX — 3,00 млн грн.
Напомним, крупные налогоплательщики в январе-апреле 2024 года заплатили 157,7 млрд грн в общий фонд государственного бюджета.
Физические лица-предприниматели заплатили в государственный бюджет единого налога на сумму более 13,9 млрд гривен за первый квартал 2024 года, что на 5,17 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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