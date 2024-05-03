ФОПи сплатили рекордну кількість податків у першому кварталі — Finance.ua

ФОПи сплатили рекордну кількість податків у першому кварталі Сьогодні 13:02 — Казна та Політика

ФОПи сплатили рекордну кількість податків у першому кварталі

Фізичні особи-підприємці сплатили до державного бюджету єдиного податку на суму понад 13,9 млрд гривень за перший квартал 2024 року, що на 5,17 млрд більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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«Цифри свідчать про успішне покращення рівня адміністрування податків. Зокрема в частині спрощення умов ведення бізнесу та оптимізації груп платників спрощеної системи», — зазначив Гетманцев.

Скільки податків сплатили ФОПи

Станом на 1 січня 2024 року ФОПи забезпечили надходження по єдиному податку на суму понад 38 млрд гривень. Це на 5,11 млрд більше, ніж за аналогічний період минулого року.

За І квартал 2024 року ФОПи забезпечили надходження по єдиному податку на суму понад 13,9 млрд гривень — це на 5,17 млрд більше, ніж було в І кварталі 2023-го.

«Маємо вражаючі темпи росту — 159%», — наголосив нардеп.

Кількість ФОПів в Україні

Разом з надходженнями зростає і чисельність ФОПів. У 2023-му році було зареєстровано 303,6 тис. новостворених ФОПів, проти середньорічного показника останніх трьох років у 264,9 тисячі.

Загалом в Україні близько 2 млн фізичних осіб-підприємців.

Нагадаємо, за даними Опендатабот, за перший квартал 2024 року українці відкрили понад 74 тисячі нових ФОПів. Це на третину більше, аніж торік, та 18% більше, аніж до початку повномасштабного вторгнення у 2021 році. Беззаперечним лідером за кількістю нових справ останні роки залишається столиця. Чверть новозареєстрованих ФОПів займаються роздрібною торгівлею.

За підсумками 2023 року українці відкрили у Польщі 30 325 нових компаній. Кожним десятим новим індивідуальним підприємцем у сусідній країні був громадянин України.

В українців та іноземних громадян є можливість змінити дані про свій ФОП у режимі онлайн, через державний сервісний портал «Дія». Однак, вносити зміни можна лише до частини даних.

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