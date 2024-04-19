Як ФОПу змінити дані онлайн: інструкція для підприємців — Finance.ua

Як ФОПу змінити дані онлайн: інструкція для підприємців Сьогодні 08:03 — Особисті фінанси

Як ФОПу змінити дані онлайн: інструкція для підприємців

В українців та іноземних громадян є можливість змінити дані про свій ФОП у режимі онлайн, через державний сервісний портал «Дія». Однак, вносити зміни можна лише до частини даних. Так, оновленню підлягають:

дані щодо видів економічної діяльності (КВЕДи);

контактна інформація;



ПІБ;



місцезнаходження ФОП.



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При цьому вносити зміни до ФОП онлайн можна, навіть якщо цей ФОП зареєструвався офлайн.

Змінити номер платника податків чи паспортні дані можна тільки офлайн, шляхом особистого звернення до державного реєстратора у ЦНАПі.

Скільки коштує зміна даних ФОП?

Зміна контактної інформації та КВЕД здійснюється на безоплатній основі, однак зміна ПІБ та місця реєстрації здійснюється з оплатою адміністративного збору, його сума складає 230 грн.

Покрокова інструкція зміни даних онлайн

Звертаємо увагу, що для зміни даних про ФОП особі потрібен електронний підпис.

Щоб змінити дані ФОП виконайте такі кроки:

1. Авторизуйтесь (або зареєструйтесь) у кабінеті громадянина.

2. Заповніть онлайн-форму на отримання послуги та підпишіть заяву Дія.Підписом чи іншим електронним підписом фізичної особи.

Важливо! Якщо ви є платником єдиного податку, після внесення змін до виду діяльності (КВЕД), ПІБ або місцезнаходження ФОП, — заява про це автоматично надійде до податкової (перевірити результат опрацювання заяви податковою ви можете в кабінеті платника податків, через розділ Облікові дані платника). Також «Дія» автоматично (без особистого звернення заявника) надішле заяву до Єдиного державного реєстру (ЄДР) для внесення змін. Якщо ви вибрали спрощену систему оподаткування, то Реєстр передасть дані податковій за місцем реєстрації ФОП або за місцем ведення господарської діяльності.

3. Перевірте статус заяви в кабінеті громадянина в розділі Послуги — Замовлені послуги (сповіщення про результат надійде на пошту та в кабінет громадянина). Виписку про внесення змін про ФОП можна отримати в кабінеті громадянина в розділі Отримані документи.

Зверніть увагу! Онлайн-виписка має таку ж юридичну силу, як видана в ЦНАПі. Її можна роздрукувати та користуватися за потреби.

Якщо особі було відмовлено у внесенні змін, то причини відмови надійдуть на пошту та в особистий кабінет громадянина. Після усунення причин відмови, особа може повторно подати заявку про внесення змін до ФОП.

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