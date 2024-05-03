Великий бізнес цьогоріч сплатив майже 158 мільярдів податків — Finance.ua

Великий бізнес цьогоріч сплатив майже 158 мільярдів податків Сьогодні 16:16 — Казна та Політика

Великий бізнес цьогоріч сплатив майже 158 мільярдів податків

Великі платники податків у січні-квітні 2024 року сплатили 157,7 млрд грн до загального фонду державного бюджету.

Про це повідомляє Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків.

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«В цілому, протягом січня — квітня 2024 року платниками Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків забезпечено збір платежів до загального фонду державного бюджету в розмірі 157,7 млрд гривень», — сказано в повідомленні.

У розрізі основних податків у січні-квітні 2024 року приріст порівняно з відповідним періодом минулого року забезпечено по:

податку на прибуток в 4,8 рази або +52,6 млрд грн (надійшло 66,5 млрд гривень);

дивідендах, нарахованих на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність +31,9 млрд грн (надійшло 32,0 млрд гривень);

податку на додану вартість на 6,2% або +2,3 млрд грн (надійшло 39,6 млрд гривень);

податку на доходи фізичних осіб на 31,1% або +2,3 млрд грн (надійшло 9,7 млрд гривень);

по акцизному податку з вироблених в Україні підакцизних товарів на 28,6% або +1,8 млрд грн (надійшло 8,3 млрд гривень).

Надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у січні-квітні 2024 року склали 13,9 млрд грн, що на 26,1% або на 2,9 млрд грн більше ніж за аналогічний період 2023 року.

Нагадаємо, фізичні особи-підприємці сплатили до державного бюджету єдиного податку на суму понад 13,9 млрд гривень за перший квартал 2024 року, що на 5,17 млрд більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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