Великий бізнес цьогоріч сплатив майже 158 мільярдів податків — Finance.ua
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Великий бізнес цьогоріч сплатив майже 158 мільярдів податків

Казна та Політика
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Великий бізнес цьогоріч сплатив майже 158 мільярдів податків
Великий бізнес цьогоріч сплатив майже 158 мільярдів податків
Великі платники податків у січні-квітні 2024 року сплатили 157,7 млрд грн до загального фонду державного бюджету.
Про це повідомляє Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків.
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«В цілому, протягом січня — квітня 2024 року платниками Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків забезпечено збір платежів до загального фонду державного бюджету в розмірі 157,7 млрд гривень», — сказано в повідомленні.
У розрізі основних податків у січні-квітні 2024 року приріст порівняно з відповідним періодом минулого року забезпечено по:
  • податку на прибуток в 4,8 рази або +52,6 млрд грн (надійшло 66,5 млрд гривень);
  • дивідендах, нарахованих на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність +31,9 млрд грн (надійшло 32,0 млрд гривень);
  • податку на додану вартість на 6,2% або +2,3 млрд грн (надійшло 39,6 млрд гривень);
  • податку на доходи фізичних осіб на 31,1% або +2,3 млрд грн (надійшло 9,7 млрд гривень);
  • по акцизному податку з вироблених в Україні підакцизних товарів на 28,6% або +1,8 млрд грн (надійшло 8,3 млрд гривень).
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Надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у січні-квітні 2024 року склали 13,9 млрд грн, що на 26,1% або на 2,9 млрд грн більше ніж за аналогічний період 2023 року.
Нагадаємо, фізичні особи-підприємці сплатили до державного бюджету єдиного податку на суму понад 13,9 млрд гривень за перший квартал 2024 року, що на 5,17 млрд більше, ніж за аналогічний період минулого року.
За матеріалами:
Finance.ua
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