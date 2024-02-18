В Минцифры объяснили, почему 40 компаний покинули «Дія.City» в течение двух лет — Finance.ua

В Минцифры объяснили, почему 40 компаний покинули «Дія.City» в течение двух лет
За два года работы специального налогового режима «Дія.City» около 40 компаний решили покинуть его.
Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.
«В реестр «Дія.City» вносятся все компании, получившие статус резидента. Если компания выходит из спецрежима, она остается в реестре с пометкой «нерезидент», — говорится в ответе.
Компаниям-резидентам не обязательно указывать причину выхода из «Дія.City». Однако ведомство может поинтересоваться об этом в личной коммуникации.
Почему компании покинули «Дія.City»
Компании озвучили следующие причины:
- «заморозка» активности в связи с войной;
- переход на льготный налог 2% от оборота;
- несоответствие критериям резидентства, и учитывая это самостоятельный выход из специального налогового пространства.
«Есть случай, когда компания по собственному желанию вышла, а потом снова присоединилась», — отметили в Минцифры.
Напомним, в 2023 году резиденты «Дія.City» уплатили 8,5 млрд грн налогов. В настоящее время резидентами являются более 830 компаний, в которых работает более 62 000 специалистов, сообщил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
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