В Минцифры объяснили, почему 40 компаний покинули «Дія.City» в течение двух лет — Finance.ua

В Минцифры объяснили, почему 40 компаний покинули «Дія.City» в течение двух лет Сегодня 13:22 — Фондовый рынок

В Минцифры объяснили, почему 40 компаний покинули «Дія.City» в течение двух лет, Фото: city.diia.gov.ua

За два года работы специального налогового режима «Дія.City» около 40 компаний решили покинуть его.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

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«В реестр «Дія.City» вносятся все компании, получившие статус резидента. Если компания выходит из спецрежима, она остается в реестре с пометкой «нерезидент», — говорится в ответе.

Компаниям-резидентам не обязательно указывать причину выхода из «Дія.City». Однако ведомство может поинтересоваться об этом в личной коммуникации.

Почему компании покинули «Дія.City»

Компании озвучили следующие причины:

«заморозка» активности в связи с войной;

переход на льготный налог 2% от оборота;

несоответствие критериям резидентства, и учитывая это самостоятельный выход из специального налогового пространства.

«Есть случай, когда компания по собственному желанию вышла, а потом снова присоединилась», — отметили в Минцифры.

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Напомним, в 2023 году резиденты «Дія.City» уплатили 8,5 млрд грн налогов. В настоящее время резидентами являются более 830 компаний, в которых работает более 62 000 специалистов, сообщил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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