Треть обанкротилась: как работают украинские авиакомпании в условиях войны — Finance.ua

Треть обанкротилась: как работают украинские авиакомпании в условиях войны Сегодня 17:22 — Фондовый рынок

Треть обанкротилась: как работают украинские авиакомпании в условиях войны

Пассажирскими авиаперевозками в Украине, по данным YC. Market, занимаются 362 юрлица. Это 307 компаний и 55 ФЛП. Треть украинских авиакомпаний за период 2004—2023 гг. либо прекратила свою деятельность, либо обанкротилась, либо находится в состоянии прекращения.

Среди почти полсотни фирм, подавших финансовую отчетность за 2022 год, меньше всего заработало ООО Малага Эйр — 1,5 тыс. грн. Наибольшую выручку указала Авиакомпания Скайап — почти 3 млрд грн, говорится в исследовании YouControl

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Авиакомпания Скайап попала в крупнейшие авиакомпании по выручке 2022 года с показателем в 2 756,8 млн грн. А за третий квартал 2023-го — 3 233,8 млн грн. Выручка за 3 квартала 2023-го превзошла выручку за 12 месяцев 2022 года, что свидетельствует о вероятном изменении бизнес-модели и переориентации с украинского на зарубежные рынки.

На втором месте находится ЧАО Авиакомпания Украинские вертолеты. Компания заработала 2 709,9 млн грн за 2022 год и 2 884,9 млн грн за 9 месяцев 2023 года.

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В тройку крупнейших пассажирских авиаперевозчиков также попала авиакомпания Международные авиалинии Украины. Выручка в 2022 году составила 1 755,9 млн грн, за 3 квартала 2023 года — 5,3 млн грн.

Произошло падение в доходах МАУ на 99%. Индекс FinScore показывает неудовлетворительный уровень финансовой устойчивости компании и высокую вероятность неблагоприятных последствий. С конца 2023 г. возбуждено дело о банкротстве.

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Авиационная компания Роза ветров — выручка в 2022 году составила 772,1 млн грн, а за 3 квартала 2023-го — 719,5 млн грн.

Авиакомпания Скайлайн Экспресс — в 2022-м ее выручка составила полмиллиарда грн, а в 3 квартале 2023 года — 368,9 млн грн.

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В десятку крупнейших авиакомпаний попало и частное акционерное общество Авиакомпания Константа, в 2022 году доход в размере 233,7 млн ​​грн, за 3 квартала 2023 года — 150,1 млн грн.

Авиакомпании Хорс и Камус Эйр попали под санкции СНБО в октябре 2021 года. Украинские ограничительные меры действуют до 29.10.2024. Указанные юрлица также добавлены в санкционный список США (OFAC SDN List) за оказание помощи иранским и иракским авиакомпаниям через предоставление самолетов и услуг (иранской авиакомпании Caspian Air и иракской авиакомпании Al-Naser Airlines).

Инфографика: YouControl

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НВ По материалам:

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