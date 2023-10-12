Задержек авиарейсов в Европе увеличилось на 400%: в чем причины — Finance.ua
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Задержек авиарейсов в Европе увеличилось на 400%: в чем причины

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Количество задержек рейсов в ЕС возросло более чем на 400% по сравнению с предыдущими годами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Airlines for Europe (A4E) — крупнейшей ассоциации авиакомпаний ЕС, на которую приходится 70% европейских авиаперевозок.
В среднем задержки рейсов в ЕС выросли более чем на 400%, поскольку пропускная способность воздушного пространства Европы не успевает за спросом, говорится в заявлении.
«Разрыв между спросом на авиакомпании и пропускной способностью воздушного пространства Европы рискует вообще не сократиться, поскольку в ЕС не смогли обеспечить должную пропускную способность воздушного пространства», — предупреждает ассоциация.
Предупреждение последовало после обнародования последнего ежегодного отчета Органа по оценке эффективности (PRB) Единого европейского неба. Отчет представляет результаты мониторинга аэронавигационных служб Единого европейского неба.
«Это не просто отчет; это призыв к действию. Нам нужно улучшить пропускную способность воздушного пространства Европы, провести реформы в ее деятельности для более эффективной работы авиакомпаний», — говорит Урания Георгуцаку, управляющий директор A4E.
Основной причиной задержек были недостаточная пропускная способность диспетчерского управления воздушным движением (АТС), погода и другие причины. Средняя задержка вылета по разным причинам составила 19,03 минуты на рейс. Кроме проблем с пропускной способностью аэропорта, поставщики аэронавигационных услуг (ANSP) оказались не готовы к восстановлению трафика, а другие пострадали от сбоев в работе сети. Пагубно повлияло и влияние войны в Украине.
«Значительный трафик и высокий спрос пассажиров будут продолжать влиять на работу авиакомпаний и создавать неудобства миллионам пассажиров. Этого можно было бы легко избежать, если бы в Европе использовали все доступные средства для совершенствования систем и ликвидации растущего разрыва между спросом и пропускной способностью в воздушном пространстве Европы», — говорится в заявлении.
По материалам:
РБК-Україна
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