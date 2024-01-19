Украина активно работает над возобновлением авиасообщения из Киева и Львова — Шурма — Finance.ua
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Украина активно работает над возобновлением авиасообщения из Киева и Львова — Шурма

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Украина активно работает над возобновлением авиасообщения из Киева и Львова — Шурма
Украина активно работает над возобновлением авиасообщения из Киева и Львова — Шурма
Украина прилагает значительные усилия для возобновления авиасообщения из Киева и Львова, сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма на панельной дискуссии в Украинском доме в Давосе.
«Я могу сказать, что мы очень интенсивно работаем над возобновлением авиасообщения в Украине… Обязательно сделаем все возможное, чтобы это реализовать», — заявил он.
По словам Шурмы, наличие надежной логистики, транспортного сообщения, особенно авиасообщения, — это фундаментально важные элементы деловой и инвестиционной деятельности страны.
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«Если инвесторы и бизнесмены не смогут комфортно и быстро добираться до нужных им мест, они не придут и ничего не сделают», — констатировал замглавы ОП.
В ответ на вопрос, действительно ли власти Украины рассматривают вопрос об открытии аэропортов в Киеве (международный аэропорт «Борисполь») и Львове, он сказал, что оба аэропорта рассматривают, но в то же время «основной фокус» направлен на «Борисполь».
О возможности возобновления авиасообщения летом Шурма сказал, что не готов назвать конкретные сроки.
«Послушайте, имеем внутреннюю дорожную карту и график. Вы правы, но я не хочу называть какие-то конкретные сроки… Если бы это зависело только от нас. Возможно, я был бы готов публично взять на себя обязательство, но думаю, что доля нашей домашней работы здесь не более 20%», — заявил он, добавив, что возможность возобновления авиасообщения в Украине зависит от решений международных партнеров, независимых регуляторов, страховых компаний. Кроме того, успех этого решения будет зависеть, в частности, и от способности Украины обеспечить физическую безопасность полетов.
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«Наша команда и военные тесно сотрудничают с израильскими коллегами по изучению их опыта. Мы абсолютно уверены, что нам это удастся», — заявил замглавы ОП.
Кроме того, сказал он, не менее важно получение одобрения европейского регулятора IATA и поиск надежных страховых механизмов, чтобы лизингодатели смогли без опасений предоставить воздушные суда.
«И здесь перед нами стоит та же задача: создать правильные инструменты риска, чтобы авиакомпании могли летать в Киев, который мы планируем открыть», — подытожил Шурма.
В середине 2023 года ирландская Ryanair сообщила, что не исключает возобновление небольшого количества рейсов в Украину при условии успешных переговоров страны о частичном открытии воздушного пространства.
О намерении среди первых возобновить полеты из Украины, как только это будет разрешено, заявили и в украинской авиакомпании SkyUp Airlines.
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По материалам:
Інтерфакс-Україна
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