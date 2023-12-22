Возможна ли работа авиакомпаний в Украине во время войны: эксперт рассказал о мировом опыте — Finance.ua

Возможна ли работа авиакомпаний в Украине во время войны: эксперт рассказал о мировом опыте Сегодня 20:20 — Мир

Возможна ли работа авиакомпаний в Украине во время войны: эксперт рассказал о мировом опыте

Авиационный эксперт, менеджер авиационного сектора Богдан Долинце анализирует, какие условия необходимы для возобновления полетов украинских и европейских авиаперевозчиков, а также об их вероятной стоимости.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Эспрессо».

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«Если говорить о возобновлении авиаперевозок, то должны понимать, что в случае открытия со стороны Украины воздушного пространства, первыми полететь смогут именно украинские авиаперевозчики, ведь им проще всего, быстрее всего возобновить операционную деятельность. Для того, чтобы полетели также европейские авиаперевозчики, они должны приложить усилия для того, чтобы европейское агентство безопасности полетов сняло запрет на полет в Украину», — пояснил эксперт.

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Что касается того, найдутся ли компании, которые будут страховать полеты в Украину, Долинце ответил: «Мы видим, что гражданские самолеты летают и в Алжире, и в Израиле и других странах, где существуют те или иные военные риски. В принципе, есть определенные отработанные механизмы страхования. С другой стороны мы понимаем, что там, где риски — стоимость такого страхования будет существенно выше и это будет непосредственно в стоимости авиационной перевозки, то есть те билеты, которые стоят 100 долларов, сегодня могут стоить в два раза дороже. То есть в мире такой механизм существует, другой вопрос — сколько такая страховка будет стоить и есть ли тот пассажиропоток, который будет готов летать с той стоимостью билетов».

Справка Finance.ua:

1 декабря замглавы Офиса президента Андрей Сибига заявил, что первым в Украине планируют открыть международный аэропорт «Борисполь» под Киевом;

19 декабря 2023 года около 9 утра был выполнен технический рейс самолета Boeing 777−300 из аэропорта «Борисполь» (KBP) в аэропорт в Европе;

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что открытие аэропорта «Борисполь» будет свидетельством, что Украина побеждает, побеждает наше ПВО и это будет мощным сигналом для экономики.

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