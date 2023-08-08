Одна из украинских авиакомпаний хочет возобновить полеты из Ужгорода — Finance.ua

Одна из украинских авиакомпаний хочет возобновить полеты из Ужгорода
Украинская авиакомпания Air Ocean Airlines готова возобновить полеты в Украине или за границей.
Об этом сообщил директор авиаперевозчика Вячеслав Герига в комментарии avianews.com.
Для этого авиакомпания готова использовать два разработанных в Украине самолета Ан-148, которые использовали для широкомасштабного российского вторжения.
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По словам Гериги, Air Ocean Airlines могла бы открыть полеты из аэропорта Ужгород, если это будет признано безопасным. Аэродром вплотную расположен к словацкой границе, и самолет после взлета попадает в воздушное пространство страны-члена НАТО.
«Аэропорт Ужгород находится у подножия Карпатских гор со стороны Словакии и относительно защищен со стороны востока. Взлетно-посадочная полоса имеет размеры 2038 на 40 метров, что достаточно для безопасного выполнения взлетов и посадок на самолетах Ан-148−100Е», — говорится в обосновании авиакомпании, которое она направила украинским властям.
Если аэропорт Ужгород не откроется для выполнения рейсов с пассажирами, Air Ocean Airlines готова работать за границей на условиях мокрого лизинга — сдавать самолеты вместе с экипажами в аренду другим авиаперевозчикам. По такой схеме сейчас работают украинские авиакомпании SkyUp, «Роза Ветров», Skyline Express (ранее Azur Air Ukraine).
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