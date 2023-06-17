Очередная украинская авиакомпания увеличивает полеты за рубежом — Finance.ua

Очередная украинская авиакомпания увеличивает полеты за рубежом Сегодня 06:51 — Фондовый рынок

Украинская авиакомпания Skyline Express, ранее называвшаяся Azur Air Ukraine, начала полеты за рубежом на втором самолете. Об этом сообщает Avianews.com.

Авиакомпания зарегистрировала еще один самолет модели Boeing 757−300 в украинском реестре 6 июня 2023 года под номером UR-SLB. Его выпустили в 1999 году, и раньше он был задействован в немецкой чартерной авиакомпании Condor.

«9 июня этот Boeing 757−300 совершил перелет по позывному Skyline Express из Ташкента в Катовице. С 10 июня он начал выполнять рейсы из аэропортов Европы на морские курорты Турции и Египта под позывными Skyline Express и турецкой авиакомпании Mavi Gök Airlines (MGA), зафиксировал онлайн совет Flightradar24», — пишет издание.

Такой перезапуск компании позволит нарастить перелеты на курорты из соседних с Украиной стран и продавать больше туров, говорится в публикации.

Ранее мы писали, что еще два самолета украинской авиакомпании начали выполнять рейсы по Европе. Речь идет об авиалайнерах Windrose, ранее принадлежавших флоту МАУ. Также напомним, что финская авиакомпания Finnair предлагает скидку 95% для украинцев на авиабилеты в Хельсинки при полете до 30 сентября 2023 года из пяти городов Европы.

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