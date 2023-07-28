Возобновление авиасообщения в Украине: в Воздушных силах ВСУ объяснили, возможно ли это — Finance.ua

Возобновление авиасообщения в Украине: в Воздушных силах ВСУ объяснили, возможно ли это Сегодня 15:36 — Мир

Возобновление авиасообщения в Украине: в Воздушных силах ВСУ объяснили, возможно ли это

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что возобновлять авиасообщение в Украине пока опасно.

В эфире телемарафона он объяснил, что, по его мнению, во время войны работа гражданской авиации вряд ли возможна. О такой возможности говорили ранее в авиакомпании Ryanair.

Игнат добавил, что договариваться с россией о прекращении обстрелов будет невозможно. Он упомянул о «зерновом коридоре», из которого москва вышла единолично. Сейчас все аэродромы в Украине — оперативные.

«У нас война, у нас военное положение, и вы видите, что долетает всюду, в любой точке страны могут появиться ракеты, вражеские дроны. Сколько летит „Кинжал“, мы все тоже знаем. И думаю, это действительно приятно», что даже несмотря на такую ​​ситуацию есть желающие прийти на украинский авиационный рынок. Мы большое государство, нам нужно авиационное сообщение не только с другими странами, но и внутри страны", — сказал представитель Воздушных сил ВСУ.

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Игнат также напомнил о вопросах страхования самолетов и пассажиров, особенно в воюющей стране.

«У нас очень большая территория, ракеты летят отовсюду и разных типов, противник мощный, имеет технологическое оружие. Конечно, очень хочется, чтобы заработала авиация, но у нас перекрыто воздушное пространство над Украиной, и думаю, еще не скоро его откроют», — подытожил он.

Справка Finance.ua:

Европейская организация по безопасности воздушной навигации считает, что ограничения на полеты в небе над Украиной будут действовать до 2029 года. Представители «Украэроруха» убеждены, что воздушное пространство откроют сразу после окончания войны;

в апреле главный исполнительный директор Ryanair Holdings Plc Майкл О’Лири заявил, что компания готова быстро возобновить работу в Украине после открытия воздушного пространства. Они хотят запустить 30 маршрутов и развернуть несколько баз в течение 12 месяцев;



позже стало известно, что Ryanair может возобновить некоторые рейсы в Украину до конца года. Минвосстановления работает над частичным открытием неба. Украина должна доказать, что это безопасно, чтобы лоукостер выполнял эти рейсы.



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УНІАН По материалам:

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