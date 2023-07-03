Украина ввела санкции против 190 физлиц и 290 компаний: в список попал грузинский авиаперевозчик — Finance.ua
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Украина ввела санкции против 190 физлиц и 290 компаний: в список попал грузинский авиаперевозчик

Казна и Политика
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Украина ввела санкции против 190 физлиц и 290 компаний: в список попал грузинский авиаперевозчик
Украина ввела санкции против 190 физлиц и 290 компаний: в список попал грузинский авиаперевозчик
Президент Владимир Зеленский подписал указ № 364/2023 о вступлении в силу решения Совета нацбезопасности и обороны о новых санкциях. Ограничения коснулись более 190 физлиц и 290 компаний.
Как отметил глава Офиса президента Андрей Ермак, санкции в основном касаются россиян. Также в санкционный список попала грузинская авиакомпания Georgian Airways, возобновившая рейсы в рф.
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«Президент ввел новые санкции против более 190 физических лиц и 291 юридического лица, в основном россиян, их заводов и компаний, а также против грузинской авиакомпании Georgian Airways, возобновившей рейсы в рф, и ее владельца Тамаза Гаиашвили», — отметил глава Офиса президента.
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Ранее Зеленский указом № 321/2023 ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о санкциях в отношении 178 физических лиц. В список попал глава Конституционного суда рф Валерий Зорькин и другие судьи, в частности, Гадис Гаджиев и Юрий Рудкин.

Справка Finance.ua:

  • Великобритания объявила о запрете лицам и компаниям, связанным с кремлем, на доступ к британской юридической экспертизе;
  • министерство финансов США наложило санкции на четыре компании и одного человека, которые связаны с российской военной группой ЧВК «Вагнер» и ее основателем и владельцем Евгением Пригожиным, находящимися под санкциями Соединенных Штатов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УБР
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