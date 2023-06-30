Обход санкций и атомная отрасль: Зеленский призывает ЕС усилить давление на россию в новом пакете — Finance.ua
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Обход санкций и атомная отрасль: Зеленский призывает ЕС усилить давление на россию в новом пакете

Казна и Политика
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Обход санкций и атомная отрасль: Зеленский призывает ЕС усилить давление на россию в новом пакете
Обход санкций и атомная отрасль: Зеленский призывает ЕС усилить давление на россию в новом пакете, Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз в следующем, 12-м санкционном пакете усилить внимание к противодействию обходу россией санкций через третьи страны и ввести ограничения в атомную отрасль рф.
Об этом глава государства подчеркнул, выступая на заседании Европейского совета, сообщается на сайте Президента.
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«Я благодарен за недавно принятый одиннадцатый санкционный пакет Евросоюза, который продолжает справедливую политику давления на всех, кто делает возможными агрессию и террор. Важно не останавливаться в санкциях. Чем меньше будет пауз, тем меньше россия адаптируется к давлению на нее и меньше придумает, как обходить санкции. Спасибо, что 11-й санкционный пакет уделяет внимание попыткам россии обойти санкции через третьи страны, такое внимание следует усилить в 12-м санкционном пакете ЕС», — сказал Зеленский.
Он отметил, что, к сожалению, многие ракеты, которые российские террористы применяют сейчас против жизни в Украине, были произведены недавно и содержат критические компоненты, сделанные компаниями свободного мира.
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«С этим нельзя мириться. Нам следует сообща полностью остановить использование россией технологий свободного мира ради агрессии против свободы», — подчеркнул Президент.
По его словам, нельзя также терпеть и то, что россия делает с нашей Запорожской атомной электростанцией. Президент напомнил, что это самая большая в Европе АЭС, а российские террористы ее заминировали.
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«У нас есть конкретная информация от нашей разведки, и мы представили ее, в частности, дипломатам европейских стран. Как и, кстати, информацию об использовании россией иностранных компонентов для производства ракет. российская атомная отрасль заслуживает ответных санкций на российский радиационный шантаж», — подчеркнул Зеленский.

Справка Finance.ua:

  • Европейский Союз 23 июня принял и обнародовал подробности 11-го пакета санкций против российской федерации;
  • в частности, он содержит механизм противодействия обходу ограничений россией, что может повлиять на российский ВПК и их способность производить ракеты.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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