Обход санкций и атомная отрасль: Зеленский призывает ЕС усилить давление на россию в новом пакете — Finance.ua

Обход санкций и атомная отрасль: Зеленский призывает ЕС усилить давление на россию в новом пакете Сегодня 16:15 — Казна и Политика

Обход санкций и атомная отрасль: Зеленский призывает ЕС усилить давление на россию в новом пакете, Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз в следующем, 12-м санкционном пакете усилить внимание к противодействию обходу россией санкций через третьи страны и ввести ограничения в атомную отрасль рф.

Об этом глава государства подчеркнул, выступая на заседании Европейского совета, сообщается на сайте Президента.

«Я благодарен за недавно принятый одиннадцатый санкционный пакет Евросоюза, который продолжает справедливую политику давления на всех, кто делает возможными агрессию и террор. Важно не останавливаться в санкциях. Чем меньше будет пауз, тем меньше россия адаптируется к давлению на нее и меньше придумает, как обходить санкции. Спасибо, что 11-й санкционный пакет уделяет внимание попыткам россии обойти санкции через третьи страны, такое внимание следует усилить в 12-м санкционном пакете ЕС», — сказал Зеленский.

Он отметил, что, к сожалению, многие ракеты, которые российские террористы применяют сейчас против жизни в Украине, были произведены недавно и содержат критические компоненты, сделанные компаниями свободного мира.

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«С этим нельзя мириться. Нам следует сообща полностью остановить использование россией технологий свободного мира ради агрессии против свободы», — подчеркнул Президент.

По его словам, нельзя также терпеть и то, что россия делает с нашей Запорожской атомной электростанцией. Президент напомнил, что это самая большая в Европе АЭС, а российские террористы ее заминировали.

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«У нас есть конкретная информация от нашей разведки, и мы представили ее, в частности, дипломатам европейских стран. Как и, кстати, информацию об использовании россией иностранных компонентов для производства ракет. российская атомная отрасль заслуживает ответных санкций на российский радиационный шантаж», — подчеркнул Зеленский.

Справка Finance.ua:

Европейский Союз 23 июня принял и обнародовал подробности 11-го пакета санкций против российской федерации;

в частности, он содержит механизм противодействия обходу ограничений россией, что может повлиять на российский ВПК и их способность производить ракеты.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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