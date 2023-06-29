ЕС собирается продлить санкции против Ирана из-за поставок оружия в россию — Finance.ua

ЕС собирается продлить санкции против Ирана из-за поставок оружия в россию Сегодня 15:15 — Фондовый рынок

ЕС собирается продлить санкции против Ирана из-за поставок оружия в россию

Страны Евросоюза намерены продлить санкции против Ирана за разработку и строительство баллистических ракет, срок действия которых истечет в октябре 2023 года.

Об этом сообщает Reuters

Источники назвали три причины, по которым ЕС решил продлить действие санкций: использование россией иранских беспилотников в Украине, возможность поставки иранских ракет в россию, а также нарушение условий ядерного соглашения Ираном.

«Иранцам было сказано достаточно четко, и теперь вопрос в том, какие ответные шаги иранцы могут сделать, если таковые вообще будут, и предвидеть это», — отметил европейский дипломат, пожелавший остаться неназванным.

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Как сообщалось, Иран использует прямой путь для поставок оружия в россию, с которым страны Запада ничего не могут сделать. Через Каспийское море из Тегерана в москву идет все больше возможных грузов с оружием.

Эксперты считают, что этот маршрут используется для перевозки беспилотников, пуль и минометных снарядов, которые россия закупила для войны в Украине.

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Укрінформ По материалам:

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