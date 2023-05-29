Зеленский инициировал введение санкций против Ирана на 50 лет — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Зеленский инициировал введение санкций против Ирана на 50 лет

12
Зеленский инициировал введение санкций против Ирана на 50 лет
Зеленский инициировал введение санкций против Ирана на 50 лет
Президент Владимир Зеленский инициировал введение санкций против Ирана сроком на 50 лет.
Соответствующий проект постановления главы государства, которым предлагается утвердить решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27 мая 2023 г., уже зарегистрирован в Верховной Раде (№ 9333). Документ предусматривает применение секторальных специальных экономических и других ограничительных мер в отношении Исламской Республики Иран.
В приложениях к проекту отмечается, что указ Зеленского, которым он ввел в действие решение СНБО от 27 мая о санкциях в отношении Ирана, вступает в силу одновременно с утверждением Верховной Радой Украины указанного решения Совета нацбезопасности в соответствии с Законом Украины «О санкциях».
В опубликованном решении СНБО говорится о поддержке внесенных Кабинетом министров Украины предложений по санкциям против Ирана и определено, что срок их действия — 50 лет. В частности, предлагается:
  • ввести полный запрет на торговые операции с товарами военного и двойного назначения с резидентами Ирана и услуги, связанные с продажей, обслуживанием, производством таких товаров с резидентами страны;
  • прекратить транзит ресурсов, полетов и перевозок резидентами Ирана по территории Украины, связанных с указанными выше операциями;
  • остановить выполнение экономических и финансовых обязательств в пользу резидентов Ирана, предотвращать выведение капиталов резидентами за пределы Украины.
Кроме того, предлагается запретить передачу резидентам Ирана технологий и прав на интеллектуальную собственность, ввести запрет на осуществление инвестиций в Иран, остановить обслуживание электронных платежных средств, эмитированных резидентами.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.