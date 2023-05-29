Зеленский инициировал введение санкций против Ирана на 50 лет — Finance.ua

Зеленский инициировал введение санкций против Ирана на 50 лет Сегодня 11:12

Зеленский инициировал введение санкций против Ирана на 50 лет

Президент Владимир Зеленский инициировал введение санкций против Ирана сроком на 50 лет.

Соответствующий проект постановления главы государства, которым предлагается утвердить решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27 мая 2023 г., уже зарегистрирован в Верховной Раде (№ 9333). Документ предусматривает применение секторальных специальных экономических и других ограничительных мер в отношении Исламской Республики Иран.

В приложениях к проекту отмечается, что указ Зеленского, которым он ввел в действие решение СНБО от 27 мая о санкциях в отношении Ирана, вступает в силу одновременно с утверждением Верховной Радой Украины указанного решения Совета нацбезопасности в соответствии с Законом Украины «О санкциях».

В опубликованном решении СНБО говорится о поддержке внесенных Кабинетом министров Украины предложений по санкциям против Ирана и определено, что срок их действия — 50 лет. В частности, предлагается:

ввести полный запрет на торговые операции с товарами военного и двойного назначения с резидентами Ирана и услуги, связанные с продажей, обслуживанием, производством таких товаров с резидентами страны;

прекратить транзит ресурсов, полетов и перевозок резидентами Ирана по территории Украины, связанных с указанными выше операциями;

остановить выполнение экономических и финансовых обязательств в пользу резидентов Ирана, предотвращать выведение капиталов резидентами за пределы Украины.

Кроме того, предлагается запретить передачу резидентам Ирана технологий и прав на интеллектуальную собственность, ввести запрет на осуществление инвестиций в Иран, остановить обслуживание электронных платежных средств, эмитированных резидентами.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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