Бизнес с корнями из Ирана продолжает работать в Украине: в каких сферах и где (инфографика) — Finance.ua

Бизнес с корнями из Ирана продолжает работать в Украине: в каких сферах и где (инфографика) Сегодня 12:03 — Фондовый рынок

Бизнес с корнями из Ирана продолжает работать в Украине: в каких сферах и где (инфографика)

Накануне полномасштабного вторжения в Украине было 1099 компаний с владельцами из Исламской республики Иран.

Об этом пишет Опендатабот.

Перед полномасштабным вторжением в Украину зафиксировано более тысячи компаний с владельцами из Исламской Республики Иран. Это бизнес в области торговли, строительства, ИТ, консультирования и в ресторанной сфере.

Следует отметить, что компании с владельцами из Ирана в Украине занимаются оптовой торговлей, строительством, ресторанным бизнесом, задействованы в ІТ-сфере и консультировании по бизнес-вопросам.

Большинство бизнесов с иранскими корнями в Украине сосредоточено в Киеве и области, а также в Харьковской, Одесской и Днепропетровской областях. Интересно, что в Черновицкой и Винницкой областях ни одной компании с владельцами из ИРИ не найдено.

Инфографика: Опендатабот

В 2022 году статистическую отчетность о результатах своей работы за год подали лишь 5% или 51 компания с иранскими владельцами. Только 15 компаний получили прибыль, остальные сообщили об убытках или подали нулевые декларации.

Наибольший доход по результатам первого года войны зафиксирован у ООО «Зиба» — 95,1 млн грн. Вот как выглядит топ-10 украинских компаний с иранскими корнями:

Таблица: Опендатабот

Санкции против Ирана

В конце мая Верховная Рада ввела в действие решение РНБО и ввела санкции против исламского государства.

Решение предусматривает ограничение торговли с Ираном, блокирование транзита ресурсов по украинской территории для его резидентов, а также блокирование капиталов резидентов ИРИ в Украине на 50 лет.

Сотрудничество с попавшими под санкции компаниями относится к рисковым видам деятельности и привлекает повышенное внимание правоохранительных органов.

Опендатабот создал Реестр украинских компаний , связанных с Ираном, где можно найти список таких бизнесов и проверить контрагентов и партнеров.

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