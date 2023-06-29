Швейцария присоединилась к 11-му пакету санкций ЕС против рф — Finance.ua
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Швейцария присоединилась к 11-му пакету санкций ЕС против рф

Мир
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Швейцария присоединилась к 11-му пакету санкций ЕС против рф
Швейцария присоединилась к 11-му пакету санкций ЕС против рф
Швейцария расширила санкционные списки в отношении российской федерации, присоединившись к 11-му пакету санкций ЕС.
Об этом идет речь на правительственном портале Швейцарии.
«Федеральный совет был проинформирован о том, что правительственное ведомство, ответственное за санкции, расширило санкционные списки относительно россии», — говорится в сообщении.
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Изменения вступили в силу 28 июня.
Таким образом, Швейцария присоединяется к новым персональным санкциям ЕС, объявленным 23 июня в отношении 71 физического лица и 33 юридических лиц. Их активы на территории Швейцарии будут заморожены. Также им запрещен въезд и транзит на и через территорию страны.
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Напомним, послы Европейского союза утвердили одиннадцатый пакет экономических и индивидуальных санкций против России. Новые меры направлены в основном на усиление существующих санкций и прекращение их обхода.
В то же время в Европейском Союзе пока не готовы применять жесткие методы по отношению к третьим странам, которые могут перепродавать россии подсанкционные товары.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Слово і Діло
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