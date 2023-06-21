Посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти росії — Finance.ua
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Посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти росії

Казна та Політика
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Посли Європейського союзу сьогодні, 21 червня, погодили 11-й пакет санкцій проти росії.
Про це повідомляє Шведське головування в Раді ЄС.
«Сьогодні посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти росії», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що пакет включає заходи, спрямовані на протидію обходу санкцій і окремим лістингам.
Від самого початку вторгнення рф в Україну Європейський союз запровадив уже 10 пакетів обмежень. Під санкції потрапили російські чиновники, олігархи, юридичні особи та компанії, які допомагають Кремлю вести загарбницьку війну проти України.
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 9 травня в Києві заявила, що нові санкції будуть спрямовані на припинення обходу вже чинних торгових обмежень Росії.
«Якщо ми побачимо, що товари йдуть з Євросоюзу до третіх країн, а потім потрапляють до росії, ми могли б запропонувати країнам-членам санкціонувати експорт цих товарів. Цей інструмент буде останнім засобом, і його використовуватимуть обережно», — сказала вона.
Раніше Politico повідомляло, що Угорщина та Греція блокували 11 пакет санкцій ЄС проти росії. Вони вимагають скоротити в ньому список підсанкційних компаній, так званих «спонсорів війни».

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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