В Евросоюзі не готові до жорстких методів реалізації нового пакету санкцій проти рф — Politico Сьогодні 12:44 — Казна та Політика

В Евросоюзі не готові до жорстких методів реалізації нового пакету санкцій проти рф — Politico

У Європейському Союзі поки що не готові застосовувати жорсткі методи по відношенню до третіх країн, які можуть перепродувати росії підсанкційні товари.

Про це пише видання Politico.

Зазначається, що відповідно до нового механізму ЄС може скласти список товарів, які та окремий список країн, у які ці товари більше не можна продавати.

Однак, як пише Politico, не всі в ЄС згодні з тим, що це був би добрий крок, і наполягають на тому, щоб зробити його крайнім заходом. Це пов’язано з тим, що кілька країн, у тому числі Німеччина, стурбовані тим, що такий механізм завдасть шкоди дипломатичним відносинам з третіми країнами, і навіть змусить їх опинитися в обіймах росії та Китаю.

«Ми не хочемо ризикувати відразу переходом до каральних заходів, які спричиняють величезний потенційний ризик підштовхнути ці компанії, особливо в Центральній Азії, в обійми путіна. А це прямо протилежно тому, чого ми хотіли», — розповів виданню дипломат ЄС на умовах анонімності.

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Нагадаємо, 23 червня ЄС прийняв 11-й пакет антиросійських санкцій, який передбачає зміцнення співпраці з третіми країнами для запобігання обходу санкцій, заборону транзиту товарів та технологій через росію, посилення експортних обмежень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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