Європейський центробанк розповів, як вплинули на євро антиросійські санкції — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Європейський центробанк розповів, як вплинули на євро антиросійські санкції

Валюта
50
Європейський центробанк розповів, як вплинули на євро антиросійські санкції
Європейський центробанк розповів, як вплинули на євро антиросійські санкції
Незважаючи на те, що росія скоротила свою залежність від євро після введення санкцій, на його домінування в якості світової валюти це поки не вплинуло.
Як повідомляє Reuters з посиланням на звіт Європейського центрального банку, в минулому році євро зберіг свої позиції як друга найбільш використовувана валюта в світі для торгівлі, фінансів і накопичення резервів.
Читайте також: Є хвилинка? Опитування від Finance.ua
Відзначається, що домінування долара США і євро в якості світових валют ставиться під сумнів підйомом Китаю, погіршенням відносин між росією і Заходом і розмовами про більшу фінансову незалежність країн, що розвиваються, таких як Індія і Бразилія.
Водночас річний звіт ЄЦБ підкреслив стійкість цієї валюти. Так, євро зберіг або навіть збільшив свою частку в світових валютних резервах (20,5%), міжнародному боргу (22%) і кредитах (27,6%), а також у валютному обороті в минулому році, говориться в звіті.
Читайте також
Також наголошується, що хоча частка євро в глобальних платежах через систему SWIFT впала приблизно з 40% до 30%, але це було в значній мірі на користь долара, з лише незначним приростом в альтернативних валютах, таких як китайський юань.
Водночас у звіті ЄЦБ говориться, що валюта, яка використовується на міжнародному рівні, може бути швидко замінена іншою при зміні торгових потоків. Зокрема, наводиться як приклад Європа, де євро замінив долар в якості валюти для виставлення рахунків в країнах, сусідніх з єврозоною, з моменту його запуску в 1999 році.
Читайте також
Нагадаємо, що через західні санкції росія в міжнародних розрахунках змушена переходити з долара і євро на альтернативні валюти, наприклад юані.
За даними російського Центробанку, за минулий рік частка рубля і юаня в розрахунках за експорт зрівнялася з доларом і євро. За даними банківського регулятора, на юань і рубль припало 48% розрахунків за експорт і така ж частка — на долар і євро.
Також, за даними західних ЗМІ, Центральний банк рф переживає один з наймасштабніших відтоків валюти за всю свою історію, оскільки клієнти масово виводять гроші з рахунків. Лише за підсумками 2022 року росіяни забрали валютних вкладів на суму близько 40 млрд доларів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.