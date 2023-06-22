Европейский центробанк рассказал, как повлияли на евро антироссийские санкции — Finance.ua

Европейский центробанк рассказал, как повлияли на евро антироссийские санкции Сегодня 11:45 — Валюта

Европейский центробанк рассказал, как повлияли на евро антироссийские санкции

Несмотря на то что россия сократила свою зависимость от евро после введения санкций, на его доминирование в качестве мировой валюты это пока не повлияло.

Как сообщает Reuters со ссылкой на отчет Европейского центрального банка, в прошлом году евро сохранил свои позиции как вторая наиболее используемая в мире валюта для торговли, финансов и накопления резервов.

Отмечается, что доминирование доллара США и евро в качестве мировых валют ставится под сомнение подъемом Китая, ухудшением отношений между россией и Западом и разговорами о большей финансовой независимости развивающихся стран, таких как Индия и Бразилия.

В то же время, годовой отчет ЕЦБ подчеркнул устойчивость этой валюты. Так, евро сохранил или даже увеличил свою долю в мировых валютных резервах (20,5%), международном долге (22%) и кредитах (27,6%), а также в валютном обороте в прошлом году, говорится в отчете.

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Также отмечается, что хотя доля евро в глобальных платежах через систему SWIFT упала примерно с 40% до 30%, но это было в значительной степени в пользу доллара с лишь незначительным приростом в альтернативных валютах, таких как китайский юань.

В то же время в отчете ЕЦБ говорится, что используемая на международном уровне валюта может быть быстро заменена другой при изменении торговых потоков. В частности, приводится в качестве примера Европа, где евро заменил доллар в качестве валюты для выставления счетов в странах, соседствующих с еврозоной, с момента его запуска в 1999 году.

Напомним, что из-за западных санкций россия в международных расчетах вынуждена переходить с доллара и евро на альтернативные валюты, например юани.

По данным российского Центробанка, за прошлый год доля рубля и юаня в расчетах за экспорт сравнялась с долларом и евро. По данным банковского регулятора, на юань и рубль пришлось 48% расчетов за экспорт и такая же доля — на доллар и евро.

Также, по данным западных СМИ, Центральный банк рф переживает один из самых масштабных оттоков валюты за всю свою историю, поскольку клиенты массово выводят деньги со счетов. Только по итогам 2022 года россияне забрали валютные вклады на сумму около 40 млрд долларов.

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УНІАН По материалам:

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