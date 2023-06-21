Обменники обязаны принимать «старые доллары»: НБУ дал разъяснение и ужесточил контроль — Finance.ua

Обменники обязаны принимать «старые доллары»: НБУ дал разъяснение и ужесточил контроль Сегодня 10:01 — Валюта

Обменники обязаны принимать «старые доллары»: НБУ дал разъяснение и ужесточил контроль

Национальный банк Украины ввел меры по урегулированию вопроса обмена изношенных банкнот иностранной валюты.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

«С целью урегулирования недоразумений при осуществлении валютно-обменных операций (т.е. обмена валют) и минимизации влияния человеческого фактора при определении степени износа иностранной валюты Национальный банк осуществил комплекс мер, направленных на разрешение ситуации», — говорится в сообщении.

Что принял Нацбанк:

1. Изменения в нормативно-правую базу, которыми отменен перечень признаков незначительного износа банкнот.

Со всеми без исключения банкнотами иностранной валюты, кроме значительно изношенных или поврежденных, должны осуществляться валютно-обменные операции.

Все банкноты иностранной валюты, подлинность которых подтверждена с использованием счетчиков и детекторов, должны приниматься на обмен. Это исключает влияние «человеческого фактора» на определение степени износа банкноты.

Так, регулятор запретил банкам и небанковским учреждениям отказывать клиентам в обмене иностранной валюты, которая по дизайну и элементам защиты полностью соответствует образцам и описаниям иностранных центральных банков, и подлинность которой подтверждена с использованием соответствующего оборудования.

Читайте также: Какие доллары лучше держать под матрасом

С банкнотами, имеющими признаки значительного износа, должны осуществляться операции инкассо по тарифам банков и небанковских финансовых учреждений. Банки и небанковские учреждения, производящие такие операции, должны обязательно разместить в кассе в доступном для клиентов месте четкий перечень признаков значительного износа банкнот, тарифы инкассо.

2. Банкам и небанковским учреждениям при осуществлении валютно-обменных операций запрещено устанавливать ограничения по номиналу и году эмиссии банкнот иностранной валюты, которые являются законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства.

Национальный банк провел встречи с банками и небанковскими финансовыми учреждениями, имеющими лицензию на торговлю валютными ценностями в наличной форме.

Национальный банк подчеркнул, что не устанавливал никаких ограничений по году выпуска банкнот иностранной валюты и их номиналу. Напротив — нормативно-правовыми актами НБУ прямо запрещено банкам и небанковским финансовым учреждениям устанавливать какие-либо подобные ограничения.

Принципиальная позиция регулятора такова: в случае нарушения такие действия будут расцениваться не только как несоблюдение регуляторных требований НБУ, но и потенциальный признак мошеннической деятельности.

3. По фактам нарушений нормативно правовых требований Национального банка, изложенных в обращениях потребителей финансовых услуг, введен усиленный контроль и будут приниматься надлежащие меры воздействия (включая остановку возможности осуществления отдельных видов валютных операций).

В частности, Национальный банк в зависимости от уровня совершенного правонарушения, с соблюдением принципа адекватности, будет применять меры воздействия, предусматривающие максимальный размер штрафа:

к банкам — в размере до 400 000 гривен и планируется его увеличение за существенные нарушения;

к небанковским финансовым учреждения — в размере до 5% от размера собственного капитала учреждения.

В случае нарушения прав потребителя банком или небанковским финансовым учреждением потребителю следует обратиться с жалобой к руководству такого банка или небанковскому финансовому учреждению.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.