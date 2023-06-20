До конца года официальный курс 36,6 грн/$ останется неизменным — прогноз Райффайзен Банк Украина Сегодня 20:02 — Валюта

До конца года официальный курс 36,6 грн/$ останется неизменным — прогноз Райффайзен Банк Украина

На основе анализа макроэкономической ситуации в Украине валютный прогноз Райффайзен Банка предусматривает сохранение текущего официального курса гривны к доллару или так называемый стабилизационный сценарий развития событий.

Об этом на брифинге сообщил директор департамента аналитических исследований Райффайзен Банка Александр Печерицын, пишет портал «Минфин».

Обычно его банк придерживается двух прогнозов:

стабилизационного — сохранение курсовых значений на текущем уровне;

рационального — девальвации гривны для уменьшения дисбалансов во внешней торговле и других направлениях.

«В рациональном сценарии речь обычно идет о девальвации курса 14−15% год к году, и мы закладывали где-то 41,6 грн/$. Однако сейчас вероятность стабилизационного сценария выше, больше вероятность сохранения 36,6 грн/$. Украина получает больше инвалюты, чем тратит, наращивает свои золотовалютные резервы. Это позволяет держать курс на уровне текущего, до конца боевых действий», — считает Печерицын.

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Он считает, что переход к рациональному курсовому прогнозу произойдет только при новых шоках.

«Таких, например, как остановка работы зернового коридора и невозможность экспорта продукции другими путями», — уточнил Александр Печерицын.

Также в Райффайзен Банке сообщили о сохранении своего инфляционного прогноза на уровне 13,7%.

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