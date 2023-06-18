Стоит ли украинцам сейчас скупать доллары: мнение эксперта — Finance.ua
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Стоит ли украинцам сейчас скупать доллары: мнение эксперта

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Стоит ли украинцам сейчас скупать доллары: мнение эксперта
Стоит ли украинцам сейчас скупать доллары: мнение эксперта
Доллар пока не выглядит как лучшее средство для сбережений украинцев. Более привлекательными для граждан являются гривневые облигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ).
Об этом рассказал руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий в комментарии порталу Обозреватель.

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Он отметил, что спрос на наличный доллар формируется в основном населением как средство для сбережений.
«Но видим, что доллар сейчас не выглядит как лучшее средство для сбережений. И долларовая инфляция достаточно велика, и ставки в долларах на украинском рынке низкие. Ожидания по курсу доллара остаются, по-моему, более-менее стабильными. При этом гривна — банковские счета или ОВГЗ в гривне — сейчас выглядит гораздо более интересным средством для сбережения», — сказал эксперт.

Справка Finance.ua:

  • несмотря на развертывание экологической катастрофы, валютный рынок почти не реагировал на новости: курс гривны остается сильным с незначительными колебаниями;
  • НБУ не исключает шагов по переходу к более гибкому валютному курсу, однако в ближайшее время не следует ожидать полноценного режима плавающего курсообразования;
  • какие факторы больше всего влияют на курсообразование летом 2023 года.

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По материалам:
Обозреватель
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