В Украине смягчились валютные ограничения — Finance.ua

В Украине смягчились валютные ограничения Сегодня 12:02 — Валюта

В Украине смягчились валютные ограничения

Национальный банк предоставил возможность рассчитываться по новым кредитам от нерезидентов.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

«С 21 июня 2023 года НБУ разрешит резидентам осуществлять переводы за границу для обслуживания и возврата новых внешних кредитов, средства по которым будут поступать из-за границы после 20 июня 2023 года на счета заемщиков в украинских банках», — говорится в сообщении.

Резиденты смогут осуществлять соответствующие операции при одновременном соблюдении ряда условий:

перевод средств за границу с целью выплаты процентов (с учетом комиссий, сборов и других платежей по обслуживанию внешних кредитов или ссуд) осуществляется с соблюдением максимальной процентной ставки в размере 12% годовых;

перевод средств на выполнение обязательств по кредиту или ссуде, получаемых на срок не более трех лет, осуществляется заемщиком только за счет собственных средств в иностранной валюте (в том числе привлеченных от нерезидентов в форме кредитов или ссуд);

если сроки получения кредита или займа длиннее трех лет, то перевод средств для возврата такого кредита или займа в течение первых трех лет также осуществляется заемщиком только за счет собственных средств в иностранной валюте (в том числе привлеченных от нерезидентов в форме кредитов или ссуд). В то же время заемщик может покупать иностранную валюту для выплаты процентов, комиссий, сборов и штрафов, а начиная с четвертого года — и для возврата кредита или ссуды;

перевод средств для досрочного возврата средств по кредитам и ссудам не разрешается.

Для чего это необходимо

Такие условия позволят нивелировать риски непроизводительного оттока капитала. В результате воздействие от такого смягчения на международные резервы и на валютный рынок будет ограничено, а бизнес будет иметь возможность осуществлять новые привлечения средств из внешних источников.

Кроме того, это будет способствовать расширению возможностей международных партнеров направить финансирование на восстановление украинской экономики.

Напомним, ранее Нацбанк предоставил возможность переводить за границу средства для погашения отдельных категорий внешних кредитов и ссуд.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.