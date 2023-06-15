Національний банк помʼякшує валютні обмеження — Finance.ua

Національний банк помʼякшує валютні обмеження Сьогодні 15:02 — Валюта

Національний банк помʼякшує валютні обмеження

Національний банк України з 16 червня помʼякшує валютні обмеження.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Що змінюється

Нацбанк надає дозвіл резидентам-позичальникам переказувати за кордон кошти для виконання зобов’язань за зовнішніми кредитами та позиками, які:

забезпечені гарантією чи порукою міжнародної фінансової організації;

надані за участю іноземного експортно-кредитного агентства чи іноземної держави через уповноважену нею установу або через іноземну юридичну особу, серед акціонерів яких є іноземна держава чи іноземний державний банк.

Національний банк також визначив, що резиденти матимуть змогу здійснювати такі операції згідно з термінами повернення коштів та сплати процентів, передбаченими умовами кредитного договору.

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«Цей запобіжний захід дасть змогу нівелювати непродуктивний відплив капіталу, захистити міжнародні резерви та стійкість валютного ринку», — пояснюють в НБУ.

Для чого це необхідно

За оцінками регулятора, завдяки запровадженню такого пом’якшення обсяг надходження нових кредитних коштів в Україну значно перевищить їх відплив унаслідок повернення та обслуговування існуючих позик. Так, надання можливості переказувати за кордон кошти для погашення окремих категорій зовнішніх кредитів та позик поліпшить умови залучення коштів в Україну.

Крім того, такі зміни сприятимуть розширенню можливостей міжнародних партнерів спрямовувати фінансування на відновлення української економіки.

«Відповідні рішення про пом’якшення валютних обмежень НБУ ухвалив з огляду на стійку ситуацію на валютному ринку, достатньо високий обсяг міжнародних резервів та поліпшення ситуації зі строковістю коштів у банківській системі», — додали у Нацбанку.

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