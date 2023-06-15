Нацбанк ухвалив рішення щодо облікової ставки — Finance.ua

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Нацбанк ухвалив рішення щодо облікової ставки

Кредит&Депозит
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Нацбанк ухвалив рішення щодо облікової ставки
Нацбанк ухвалив рішення щодо облікової ставки
Правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% річних.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
Як зазначає регулятор, це сприятиме підтримці привабливості гривневих інструментів, збереженню стійкості валютного ринку та зниженню інфляції, що в комплексі формуватиме передумови для подальшого поступового пом’якшення валютних обмежень.
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Темпи зростання споживчих цін надалі знижувалися швидше, ніж очікувалося. У травні інфляція сповільнилася до 15,3% у річному вимірі. Крім ефекту бази порівняння, цьому сприяли достатня пропозиція продовольства та пального, зміцнення готівкового курсу гривні, а також поліпшення інфляційних та курсових очікувань. Досягти стабілізації валютного ринку та поліпшення очікувань вдалося, зокрема, завдяки утриманню високої облікової ставки та комплексу додаткових заходів НБУ з підвищення привабливості гривневих інструментів.
Попри сповільнення загальної інфляції, фундаментальний інфляційний тиск залишається доволі високим. Так, базова інфляція у травні знизилася лише до 15,6% у річному вимірі, що відповідає прогнозу НБУ. Така динаміка свідчить про подальше перенесення понесених бізнесом витрат, пов’язаних з війною, на ціни товарів і послуг.
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НБУ очікує, що зниження інфляції триватиме надалі, хоча й помірнішими темпами.
НБУ готовий розпочати цикл зниження облікової ставки раніше, ніж передбачав квітневий макропрогноз, якщо зростання реальної дохідності гривневих інструментів і зниження ризиків для курсової стійкості й надалі відбуватимуться швидше, ніж очікувалося.
Цьому може посприяти стрімкіше за прогноз сповільнення споживчої і базової інфляції та зростання міжнародних резервів, а також краща результативність заходів із забезпечення привабливості гривневих інструментів. Перепоною для швидшого переходу до циклу зниження облікової ставки можуть бути нові виклики для курсової стійкості та сталого зниження інфляції внаслідок російського вторгнення.

Довідка Finance.ua:

  • у червні правління НБУ ухвалило рішення підвищити облікову ставку з 10% річних до 25%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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