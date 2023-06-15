ФРС зберегла ставку без змін на рівні 5-5,25% — Finance.ua

ФРС зберегла ставку без змін на рівні 5-5,25% Сьогодні 10:15 — Кредит&Депозит

ФРС зберегла ставку без змін на рівні 5-5,25%

Федеральна резервна система США за підсумками червневого засідання вирішила залишити діапазон базової ставки без змін після понад річного циклу підвищення.

Таким чином, ставки залишаються на рівні 5−5,25% річних, повідомляється на сайті ФРС США.

Водночас у повідомленні зазначається, що для поступового повернення інфляції до 2% «може бути доречним» додаткове посилення політики.

Поточна пауза у підвищенні ставок дозволить ФРС «оцінити додаткову інформацію та її наслідки для грошово-кредитної політики».

ФРС зауважує, що інфляція у США залишається підвищеною, а економічна активність зростає «стриманими темпами».

Як повідомлялося, з березня 2022 року ФРС США розпочала цикл підвищення відсоткових ставок для боротьби з інфляцією. За минулий час ФРС підвищувала ставку десять разів поспіль.

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Нагадаємо, інфляція у США у травні сповільнилася до найнижчого рівня з березня 2021 року і склала 4% у річному вимірі.

Фінансовий клуб За матеріалами:

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