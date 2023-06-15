ФРС зберегла ставку без змін на рівні 5-5,25% — Finance.ua
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ФРС зберегла ставку без змін на рівні 5-5,25%

Кредит&Депозит
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ФРС зберегла ставку без змін на рівні 5-5,25%
ФРС зберегла ставку без змін на рівні 5-5,25%
Федеральна резервна система США за підсумками червневого засідання вирішила залишити діапазон базової ставки без змін після понад річного циклу підвищення.
Таким чином, ставки залишаються на рівні 5−5,25% річних, повідомляється на сайті ФРС США.
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Водночас у повідомленні зазначається, що для поступового повернення інфляції до 2% «може бути доречним» додаткове посилення політики.
Поточна пауза у підвищенні ставок дозволить ФРС «оцінити додаткову інформацію та її наслідки для грошово-кредитної політики».
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ФРС зауважує, що інфляція у США залишається підвищеною, а економічна активність зростає «стриманими темпами».
Як повідомлялося, з березня 2022 року ФРС США розпочала цикл підвищення відсоткових ставок для боротьби з інфляцією. За минулий час ФРС підвищувала ставку десять разів поспіль.
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Нагадаємо, інфляція у США у травні сповільнилася до найнижчого рівня з березня 2021 року і склала 4% у річному вимірі.

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За матеріалами:
Фінансовий клуб
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