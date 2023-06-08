Банк Канади підвищив ключову ставку до 22-річного максимуму — Finance.ua

Банк Канади підвищив ключову ставку до 22-річного максимуму Сьогодні 19:15 — Кредит&Депозит

Банк Канади підвищив ключову ставку до 22-річного максимуму

Банк Канади у середу підвищив ставку овернайт до 22-річного максимуму в 4,75%, і ринки та аналітики одразу ж прогнозують ще одне підвищення наступного місяця, щоб зменшити «перегрів» економіки та стабільно високу інфляцію.

Про це пише Reuters.

З січня Центробанк перебував у стані очікування, щоб оцінити вплив попередніх підвищень після того, як у березні 2022 року вісім разів підвищив вартість запозичень до 15-річного максимуму в 4,50% - найшвидшого циклу посилення жорсткості в історії банку.

Напрочуд високі споживчі витрати, відновлення попиту на послуги, пожвавлення житлової активності та напружений ринок праці свідчать про те, що надлишковий попит є більш стійким, ніж очікувалося, йдеться в заяві центрального банку.

Відзначивши зростання інфляції в квітні і той факт, що тримісячні показники базової інфляції залишаються високими, Банк Канади заявив, що «посилилися побоювання, що інфляція може застрягти на рівні, значно вищому за цільовий показник у 2%».

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З огляду на це, рада керуючих Банку вирішила, що «монетарна політика не була достатньо обмежувальною, щоб повернути попит і пропозицію в рівновагу і стабільно повернути інфляцію до цільового рівня 2%».

«Ми очікуємо підвищення ще на 25 базисних пунктів у липні», — сказав віце-президент з економіки ринків капіталу в Scotiabank Дерек Холт.

Востаннє ставка сягала 4,75% у квітні-травні 2001 року.

Лідер головної опозиційної Консервативної партії Канади П'єр Пуатьє виступив перед своєю парламентською фракцією та звинуватив прем'єр-міністра-ліберала Джастіна Трюдо в тому, що той розкручує інфляцію за допомогою дефіцитних витрат і веде країну до «повномасштабної фінансової кризи».

Однак міністр фінансів Канади Христя Фріланд заявила, що економічне відновлення після пандемії COVID-19 та вторгнення росії в Україну стимулює зростання цін.

Жодна країна не має «кращих позицій для м’якої посадки, ніж Канада», — сказала вона журналістам. «Ми дуже близькі до завершення цього складного періоду і повернення до низької, стабільної інфляції та сильного, стійкого зростання», — резюмувала Фріланд.

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Економічна Правда За матеріалами:

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