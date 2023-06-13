Ставки зростають: під який відсоток можна розмістити депозит у банку — Finance.ua
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Ставки зростають: під який відсоток можна розмістити депозит у банку

Кредит&Депозит
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Ставки зростають: під який відсоток можна розмістити депозит у банку
Ставки зростають: під який відсоток можна розмістити депозит у банку
Українські банки продовжують підвищувати ставки за депозитами для населення. Прибутковість гривневих вкладів вже можна порівняти з рівнем очікуваної інфляції.
Про це повідомляє (НБУ).
У травні 2023 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 11,9% річних. Це на 0,6 в.п. вище, ніж місяцем раніше (11,6%). Ставки за новими депозитами для населення у валюті зросли з 0,8 до 0,9%.
За даними НБУ, за травень ставки за гривневими депозитами для підприємств впали з 11,4% до 10,8% річних, валютними зросли з 0,4% до 0,7% річних.
Ставки зростають: під який відсоток можна розмістити депозит у банку
Депозитний портфель банків за травень зріс на 1,7% до 2,06 трлн гривень, у т.ч. підприємств зріс на 3,6% до 1,069 трлн гривень, населення не змінився — 941 млрд гривень. При цьому громадяни збільшили вкладення у гривні на 2,0% та скоротили валютні депозити на 3,5%.
Ставки зростають: під який відсоток можна розмістити депозит у банку

Читайте також: «Конвертаційні депозити». Як правильно зняти валюту з банківського рахунку

Довідка Finance.ua:

  • Валютні депозити під «майже 0%» дедалі менше приваблюють громадян, внаслідок чого банки втрачають вклади у доларах. Про це повідомляє фінансова група ICU. Експерти пояснюють, що населення не бачить сенсу «паритися» з віртуальним депозитом, коли тверда готівка коштує вже майже так само.
  • Договір про відкриття депозиту — важливий документ для вкладника банку. Депозитний договір містить умови розміщення грошей на депозитному рахунку, умови нарахування та виплати відсотків, дострокового зняття грошей та іншу важливу інформацію.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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