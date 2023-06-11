Валютні депозити дедалі менше приваблюють українців — ICU — Finance.ua
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Валютні депозити дедалі менше приваблюють українців — ICU

Кредит&Депозит
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Валютні депозити дедалі менше приваблюють українців — ICU
Валютні депозити дедалі менше приваблюють українців — ICU
Валютні депозити під «майже 0%» дедалі менше приваблюють громадян, внаслідок чого банки втрачають вклади у доларах.
Про це повідомляє фінансова група ICU.
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Експерти пояснюють, що населення не бачить сенсу «паритися» з віртуальним депозитом, коли тверда готівка коштує вже майже так само.
«Минулого року, коли розрив між різними курсами гривні досягав 10%, валютні депозити на 3 та 6 місяців відчутно допомогли „випустити валютну пару“ на ринку. Тим більше, що на різниці „депозитного“ та готівкового курсу можна було непогано заробити — купувати долар на депозит по 37 і продавати його в обміннику по 42, і так по колу. Зараз така „маржа“ вже майже невідчутна», — зазначили в ICU.

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Аналітики очікують, що банкам рано чи пізно доведеться підвищити ставки за валютними вкладами з нуля до чогось «більш свідомого».
«І поки гіганти ринку, Приват та Ощад, не роблять таких рухів, банки середнього та дрібного калібру вже поступово нарощують ставки. 2−3% річних у доларі вже стає чимось більш реальним», — підсумували у фінансовій групі.
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За матеріалами:
УБР
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