Валютні депозити дедалі менше приваблюють українців — ICU — Finance.ua

Валютні депозити дедалі менше приваблюють українців — ICU Сьогодні 16:45 — Кредит&Депозит

Валютні депозити дедалі менше приваблюють українців — ICU

Валютні депозити під «майже 0%» дедалі менше приваблюють громадян, внаслідок чого банки втрачають вклади у доларах.

Про це повідомляє фінансова група ICU.

Експерти пояснюють, що населення не бачить сенсу «паритися» з віртуальним депозитом, коли тверда готівка коштує вже майже так само.

«Минулого року, коли розрив між різними курсами гривні досягав 10%, валютні депозити на 3 та 6 місяців відчутно допомогли „випустити валютну пару“ на ринку. Тим більше, що на різниці „депозитного“ та готівкового курсу можна було непогано заробити — купувати долар на депозит по 37 і продавати його в обміннику по 42, і так по колу. Зараз така „маржа“ вже майже невідчутна», — зазначили в ICU.

Аналітики очікують, що банкам рано чи пізно доведеться підвищити ставки за валютними вкладами з нуля до чогось «більш свідомого».

«І поки гіганти ринку, Приват та Ощад, не роблять таких рухів, банки середнього та дрібного калібру вже поступово нарощують ставки. 2−3% річних у доларі вже стає чимось більш реальним», — підсумували у фінансовій групі.

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УБР За матеріалами:

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