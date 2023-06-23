Новый пакет санкций ЕС ударит по нефтяному экспорту рф — Finance.ua

Новый пакет санкций ЕС ударит по нефтяному экспорту рф Сегодня 10:00

В 11-м пакете санкций ЕС против россии будет нанесен удар по так называемому «теневому» танкерному флоту, который помогает стране-агрессору обходить западные нефтяные санкции.

Об этом пишет американское издание Politico

Отмечается, что 11 пакет санкций, как и ожидалось ранее, не будет вводить новые ограничения, а будет сосредоточен на устранении лазейок в уже существующих ограничениях. В частности, будут введены вторичные санкции, которыми ЕС накажет компании, помогающие россии.

«Попытки обойти ограничительные меры Союза привели к резкому увеличению мошеннических действий судов, перевозящих российскую нефть и нефтепродукты», — говорится в санкционных документах ЕС.

Отмечается, что еврочиновники озабочены «теневым флотом» из сотен старых танкеров, перевозящих российскую нефть в обход установленного ценового потолка. Конечных владельцев этих судов определить непросто, поскольку структура их собственности спрятана за сетью подставных компаний, многие из которых, как сообщается, связаны с Грецией.

Чтобы скрыть поставки российской нефти по ценам выше разрешенного потолка, эти танкеры отключают транспондеры (системы отслеживания судов) перед заходом в российские порты или перекачивают российскую нефть из других танкеров прямо в море.

Еврокомиссия предлагает запретить танкерам, подозреваемым в этой теневой практике, заходить в порты ЕС «независимо от их регистрационного флага». Также танкеры обяжут сообщать властям о планах перегрузки нефти с судна на судно «не менее чем за 48 часов».

Согласно «консервативному» анализу S&P, в общей сложности 167 танкеров были замечены за перевалкой нефти с российского судна, а затем швартовались в порту ЕС.

Ранее против прекращения такой практики выступали Греция, Кипр и Мальта, значительная часть экономики которых приходится на морские перевозки.

В последние недели россия начала терять китайский рынок нефти. Из-за ценового демпинга со стороны Ирана Китайские нефтеперерабатывающие заводы в июне сократили закупки российской нефти в пользу иранской. В целом поставки из рф сократились более чем вдвое.

Прямо противоположным образом складывается ситуация на индийском рынке нефти. Эта страна намерена и дальше наращивать импорт российской нефти. Если до вторжения россии в Украину только 2% потребляемой нефти Индия закупала у россиян, то сейчас это уже стабильно выше 20%. Причем Индия желает довести этот показатель минимум до 30%.

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УНІАН По материалам:

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