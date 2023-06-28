США ввели санкції проти компаній, пов’язаних з ПВК «Вагнер» — Finance.ua

США ввели санкції проти компаній, пов’язаних з ПВК «Вагнер»
Міністерство фінансів США наклало санкції на чотири компанії та одну особу, які пов’язані з російською військовою групою ПВК «Вагнер» та її засновником і власником Євгеном Пригожиним, які перебувають під санкціями Сполучених Штатів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів США.
«Група Вагнера фінансує свої жорстокі операції частково шляхом експлуатації природних ресурсів у таких країнах, як Центральноафриканська Республіка та Малі. Сполучені Штати продовжуватимуть націлюватися на потоки доходів групи Вагнера, щоб зменшити її експансію та насильство в Африці, Україні та в будь-якому іншому місці», — заявив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.
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Зокрема, до списку увійшли такі компанії:
- Midas Ressources SARLU, що базується в Центрально-Африканській Республіці (грає ключову роль в операціях «вагнерівців» у ЦАР та за межами країни);
- Diamville SAU (Diamville) — компанія із закупівель золота та діамантів, що базується в ЦАР і контролюється Пригожиним;
- Industrial Resources General Trading (Industrial Resources) — дистриб’ютор промислових товарів із Дубая, який надав фінансову підтримку Пригожину через його ділові відносини з Diamville;
- російське ТОВ «ДМ» (брало участь у схемі продажу золота з вищеперерахованими компаніями);
Під санкціями США також опинився росіянин Андрій Іванов, який обіймає керівну посаду у ПВК «Вагнер».
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