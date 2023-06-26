Ціни на природний газ у Європі підскочили більш ніж на 10%, на тлі подій пов’язаних з ПВК «Вагнер» — Trading Economics Сьогодні 15:11 — Енергетика

Ціни на природний газ у Європі підскочили більш ніж на 10%, на тлі подій пов’язаних з ПВК «Вагнер» — Trading Economics

Імпорт газу з росії до Європейського Союзу, включаючи трубопровідний газ та імпорт СПГ, значно скоротився після вторгнення росії в Україну, але все ще становив близько 25% минулого року.

За словами аналітиків, у червні ціни на природний газ в Європі зросли приблизно на 30% на тлі нестабільності, пов’язаної з постачанням, і спекотної погоди з настанням літнього сезону.

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Кілька відключень на норвезьких газових родовищах було продовжено, і ремонтні роботи триватимуть також і в липні. Норвегія замінила росію як одне з найбільших джерел імпорту природного газу в ЄС, на яке припадає близько 25%. Крім того, Нідерланди мають намір закрити найбільше в Європі газове сховище поблизу Гронінгена через ризик землетрусів з 1 жовтня.

Тим не менш, європейські газові сховища заповнені майже на 76%, що є рекордним рівнем для цієї пори року.

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